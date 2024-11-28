Этими лайфхаками пользуются единицы: что нужно сделать вечером, чтобы проснуться свежей и красивой

Вечерний уход очень важен для женщин. Правильно подобранные средства и простые лайфхаки помогают просыпаться свежей и ухоженной. Не обязательно тратить много времени и усилий, чтобы выглядеть опрятно.

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На сайте Marie Claire поделились простыми советами, которых следует придерживаться перед сном, чтобы утром проснуться красавицей. Всего четыре пункта сэкономят много времени с утра.

Бальзам для губ

Перед сном нанесите на губы увлажняющий бальзам и оставьте его на всю ночь. На следующий день губы будут увлажнены, сочные и ухоженные, а помада "ляжет" на них идеально.

Укладка, которая не повредит вашим волосам

Есть множество вариантов, как сделать невероятные локоны, не используя стайлеры и не тратя утром кучу времени. К тому же такая укладка сможет продержаться целый день. Вечером слегка влажные волосы разделите по пробору на две одинаковые части и завяжите два пучка. Другой, более надежный способ – локоны на бигуди. В Tik-Tok есть множество видео как повторить такую прическу.

Ложки в морозилке

Если утром отекает лицо, вам помогут холодные ложки. Вечером положите два столовых прибора в морозилку, а после пробуждения приложите их на несколько минут к коже. За счет холода опухлость сойдет. Также поможет умывание холодной водой.

Автозагар

Если у вас бледное лицо, а утром наносить тональный крем нет времени, то автозагар – идеальный вариант. Достаточно смешать средство с ночным кремом и нанести вечером на кожу. На следующий день вы проснитесь с легким загорелым оттенком и "ровным" цветом лица. Но обратите внимание, что нужно выбирать качественный автозагар и перед нанесением нужно правильно подготовить кожу, чтобы средство не легло пятнами.

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