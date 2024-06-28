Звезда сериала 'Эмили в Париже' Лили Коллинз сменила длинные пряди на элегантный боб. Фото до и после

Звезда сериала "Эмили в Париже", актриса Лили Коллинз удивила фанатов новым образом. И хотя знаменитость в прошлом часто экспериментировала с прической и длиной прядей, в этот раз она выбрала трендовый вариант боба.

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Коллинз, которую мы привыкли видеть на телекранах с длинными каштановыми волосами, сделала выбор в пользу каре выше плеч. Об этом сообщает Glamour.

В течение многих лет актриса неоднократно делала микрочелку и челку, зачесанную набок, напоминая современную Одри Хепберн. Не забывая о разнообразных стилях француженок – от идеально-уложенных волн до челки-шторки, она появлялась на съемочной площадке "Эмили в Париже".

Но ее последняя стрижка так же достойна похвалы и идеальна для летней жары. Накануне выхода в люди, Коллинз заинтриговала поклонников в Instagram, написав "до свидания" своему привычному образу. Парикмахер знаменитости Грегори Рассел подтвердил эту новость, опубликовав пост и фотографию Лили с новым бобом с пробором по центру.

Звезда поразила фанатов на красной дорожке, действительно изменив свои длинные уложенные волосы на гладкое каре. Это были не единственные изменения: светло-коричневый оттенок с тонкими медовыми бликами теперь стал насыщеннее, поскольку напоминает модный цвет волос этого сезона – "угольная брюнетка".

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