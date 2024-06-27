Снимите это немедленно: 5 знаменитостей, которые неудачно нарастили волосы. Фото

Стать обладательницей длинной и пышной шевелюры можно всего за несколько часов. Достаточно сходить в салон и нарастить пряди. Вот только это выглядит красиво, если мастер тщательно подбирает длину, а также маскирует места крепления (ленты, микрокольца или клипсы) в волосах клиента.

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Если же процедура выполнена небрежно – бьюти-конфузов не избежать. Так, Анджелина Джоли, Бритни Спирс и другие селебрити "засветили" на публике неаккуратно прикрепленные пряди. Детальнее – в материале OBOZ.UA.

1. Анджелина Джоли

В 2021 году американская актриса, фотомодель и режиссер Анджелина Джоли на пресс-показ фильма "Вечные" надела серебристое силуэтное платье от Versace, которое дополнила массивными золотыми серьгами. В ее образе было совершенно почти все! Кроме наращенных прядей, которые чрезмерно выделялись длиной (была четко видна граница между ее и искусственными волосами) и совсем немного – оттенком. Неприятной ситуации можно было бы избежать, если бы звезда сделала прическу в виде локонов.

2. Бритни Спирс

Американская певица и танцовщица Бритни Спирс от природы имеет тонкие и ломкие волосы. Она пытается скрыть это с помощью наращивания. Правда, найти хорошего мастера ей так и не удалось... Знаменитость неоднократно появлялась на публике с волосами, собранными в высокий хвост, чем делала акцент на лентах с искусственными прядями. Один из таких случаев сфотографировали папарацци в 2015 году: когда Бритни отводила свою племянницу в танцевальную студию в Лос-Анджелесе.

В 2010 году был еще один бьюти-конфуз знаменитости. Она разгуливала по улицам Калифорнии с нерасчесанными волосами и видимыми клипсами с наращенными прядями. Похоже, небрежный вид прически ее не слишком волновал.

3. Кортни Лав

Американская певица и гитаристка Кортни Лав в 2007 году на неделе моды Mercedes-Benz оказалась в центре внимания. Все из-за прически. Она свои недостаточно тщательно очищенные и ослабленные от многочисленных окрасок волосы дополнила искусственными прядями. Это выглядело, мягко говоря, неряшливо. Отметим, что такие бьюти-манипуляции следует делать только с ухоженной и здоровой шевелюрой. Иначе не избежать обильной потери прядей.

4. Мадонна

Американская певица, танцовщица и киноактриса Мадонна использует наращенные пряди в тех случаях, когда хочет реже красить шевелюру. И если с кудрями такой прием выглядит эффектно, то с прямыми волосами – наоборот (неаккуратно и "дешево"). Это замечают только самые внимательные! Ведь, как правило, основной акцент в образах поп-дивы – на эпатажной одежде и ярком макияже.

5. Леди Гага

Это сейчас американская певица и актриса Леди Гага носит элегантные макияжи, а также имеет утонченный стиль одежды и причесок. В начале своей карьеры она для своей узнаваемости создавала скандальные образы, такие как костюм, сшитый из кусков сырого мяса, и волосы, окрашенные в синий, ярко-желтый или зеленый. В 2013 году знаменитость появилась на Drag Show с обритым затылком и лентами с наращенными волосами.

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