Женщина на миллион. Топ-3 цвета волос, которые выглядят дорого

В разгар зачастую пасмурной осенней погоды каждой женщине хочется подчеркнуть свою внешность, выглядеть на миллион. Один из способов – покрасить волосы.

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Украинский стилист Юлико на своей странице в социальной сети Instagram рассказала о топ-3 цветах волос, которые имеют дорогой вид. Это горький шоколад, светлый русый и натуральный рыжий.

По ее мнению, эти цвета популярны благодаря их естественному виду и способности подчеркивать природную красоту и черты лица.

"Каждый из них имеет свою особую привлекательность и популярен из-за естественного вида и универсальности", – пишет Юлико.

Горький шоколад

Глубокий насыщенный коричневый цвет с холодными или нейтральными оттенками.

Он придает образу элегантности и утонченности, подходит для любого сезона и создает эффект густых, блестящих волос. Это выбор многих женщин, желающих иметь более насыщенный естественный цвет.

Светлый русый

Естественный, мягкий цвет между светлым и темно-русым, иногда с легким пепелистым или золотистым оттенком.

Этот цвет смотрится очень естественно и подходит для тех, кто стремится к натуральному виду. Он отражает тенденцию к простоте и природной красоте, которая актуальна в современных трендах.

Натуральный рыжий

Яркий оттенок с медными или красными нотками.

Этот цвет есть в тренде благодаря своей уникальности и выразительности. Он хорошо подчеркивает индивидуальность, и многие женщины выбирают этот оттенок для создания яркого, но природного вида.

Ранее OBOZ.UA рассказывал, что парикмахер назвал лучшую окраску для поседевших волос.

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