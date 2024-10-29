Парикмахер назвал лучшее окрашивание для поседевших волос: в чем секрет 'дымчатого' цвета

Самым распространенным способом замаскировать седые волосы стало классическое окрашивание, которое кардинально меняет серебристые пряди на другие естественные цвета. Однако в последнее время все больше владельцев серых локонов предпочитают самовыражение и подчеркивание возраста с помощью мелирования в "дымчатом" стиле.

Видео дня

Парикмахер Диего Лайнц Кагигас рассказал изданию Marie Claire, что его особенность в максимально естественном осветлении прядей, а не тотальной перекраске. По его словам, этот стиль "выполняет контролируемый и прогрессивный процесс обесцвечивания".

"Дымчатое" окрашивание волос – это техника, благодаря которой можно создать эффект дымки на прядях из-за использования серых холодных тонов красок. Он выражается в градиенте и начинается с темных корней, а заканчивается светлыми пепельными кончиками. Этот способ позволяет цветам смешиваться мягко и естественно, избегая резких контрастов.

"Чтобы достичь идеального перехода, есть два фундаментальных ключа. Рекомендуется, чтобы клиентка имела примерно 4/5 см природного корня, и мы делаем полное "беби-лайтовое" осветление по всем волосам. Таким образом мы достигнем более глобального осветления, но с вкраплениями ее природного тона. Затем мы наносим тонер, который станет идеальным завершением всего процесса. Такой подход обеспечивает баланс между природными тонами и желаемым градиентом, создавая элегантный финальный эффект без резких контрастов", – объясняет Диего Лайнц Кагигас.

Плавный эффект "дымчатого" окрашивания позволяет седым волосам слиться с остальными прядями и избежать визуального контраста в прикорневой зоне в случае, когда они отрастут.

"Дымчатые" волосы требуют очень тщательного ухода, поскольку значительную его часть делают в салоне, применяя ванночки для блеска с пигментом, которые обеспечивают нужный тон, и уход на дому также очень важен, применяя маски и шампунь с фиолетовыми или синеватыми связями", – добавил парикмахер.

Ранее OBOZ.UA называл 7 цветов одежды для женщин с седыми волосами, чтобы подчеркнуть естественную красоту.

Только проверенная информация у нас в Telegram-канале OBOZ.UA и Viber. Не ведитесь на фейки!