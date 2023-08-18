Заставят забыть о джинсах: названы брюки, которые будут на пике моды осенью 2023. Фото

Джинсы в 2023 году считаются очень обычным элементом гардероба. Последние несколько сезонов актуальные брюки в офисном стиле на средней или высокой талии.

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Стройные и длинноногие знаменитости полюбили штаны на низкой посадке и не собираются с ними прощаться. Впрочем, девушкам маленького роста следует отдать предпочтение широкому фасону без ультракороткого пояса. OBOZREVATEL рассказывает, с чем комбинировать трендовые коричневые брюки.

В модных трендах сильную позицию закрепил именно over-size: практически все селебрити имеют в гардеробе жакет "с мужского плеча", массивные свитера и свободные брюки. Коричневый офисный костюм выглядит дорого и в 2023 году считается таким же базовым, как и черный.

Модель Эмили Ратаковски надела over-size костюм песочного цвета, но сделала свой образ более сексуальным. Звезда дополнила его белым кроп-топом и продемонстрировала свой упругий пресс. Завершили комфортный "американский" образ белые кроссовки и круглые очки.

Жена певца Джастина Бибера и супермодель Хейли Бибер одела белый топ, который обнажил ее подтянутый живот, и дополнила образ парой коричневых брюк с низкой посадкой со стрелками посередине. Модель надела солнцезащитные очки, на плече была черная плетеная сумка Bottega Veneta на короткой ручке, а обула Хейли в черные лоферы с квадратным носом.

Модель Беллу Хадид считают трендсетеркой брюк с низкой посадкой. Конечно, на хрупкой фигуре Беллы они сидят просто идеально. Для повседневного образа она подобрала укороченную футболку и кроссовки.

Ранее OBOZREVATEL писал о моделях штанов, вышедших из моды. Эти фасоны портят фигуру и их давно пора выбросить.

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