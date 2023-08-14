Не носите их: 5 моделей штанов, которые вышли из моды и давно пора выбросить

Первое, что нужно сделать с приближением нового сезона – разбор гардероба. Ознакомьтесь с тем, что в вашем шкафу, и замените устаревшие модели на актуальные. В холодное время самое первое, что must have – брюки.

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Рассказываем в материале OBOZREVATEL о том, какие штаны уже давно в антитрендах, но их почему-то продолжают носить. Читайте и параллельно сделайте ревизию собственной одежды.

1. Брюки-бананы

Это брюки с завышенной талией и складками на поясе. Они были актуальны несколько сезонов назад, но не сейчас. Их лучше заменить на карго классического черного, песочного или цвета хаки. Не менее удачная альтернатива – брюки полной длины с высокой или низкой посадкой.

2. Кюлоты

Брюки с широкими штанинами портят пропорции фигуры и визуально укорачивают ноги. К тому же старомодны. Вместо них советуем носить палаццо или брюки со стрелками. Они смотрятся "дорого" и статусно. Их можно комбинировать как с обувью на каблуке, так и на плоской подошве.

3. Skinny

Джинсы skinny еще можно интегрировать в стильные образы. А вот узкие брюки – нет: они – пережитки прошлого. Чем их можно заменить? Брюками прямого кроя или клеш из трикотажа, денима или кожи. Сюда отлично впишется обувь на платформе, лоферы, мюли и балетки.

4. Штрипки

В прошлом году трендовыми были леггинсы со штрипками. Однако год спустя успели всем надоесть. Сейчас они неактуальны и выдают безвкусицу. В качестве альтернативы подойдут кожаные или джинсовые брюки с разрезами на штанинах.

5. Брюки со шнуровкой

Любите нестандартные модели брюк? Тогда откажитесь от неактуальных брюк со шнуровкой в пользу тех, что имеют асимметричную застежку или двойной ремень. Они будут выглядеть не менее интересно, но более универсальны в сочетании с другими вещами.

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