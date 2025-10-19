Запомните раз и навсегда: какие ошибки в макияже визуально увеличивают лоб

Во время нанесения макияжа некоторые ищут способы визуально уменьшить нос, другие — сделать лицо более вытянутым, а кто-то чувствует неуверенность из-за большого лба. И хотя эта черта является абсолютно нормальной и даже часто встречается среди знаменитостей — желание немного отвлечь от нее внимание вполне объяснимо.

Видео дня

Хорошая новость в том, что макияж может стать вашим лучшим помощником в этом. Однако есть и обратная сторона: если неправильно использовать косметику, эффект будет противоположным — лоб только будет казаться больше. Чтобы этого избежать, стоит знать о типичных ошибках, которых стоит остерегаться.

Ошибки в макияже, которые визуально увеличивают лоб

Эксперты отмечают: одна из самых распространенных ошибок — полный отказ от контурирования зоны лба. По словам профессиональной визажистки Ким Пейдж, отсутствие тени вдоль линии роста волос лишает лицо гармонии, а лоб визуально "выскакивает" вперед. Для достижения баланса важно наносить контур плавно и равномерно, сосредотачиваясь на лбу, висках и щеках. Это не только уменьшит визуально лоб, но и добавит теплоты лицу. Особенно важно следить за растушевкой — без нее даже идеально подобранный продукт будет выглядеть неестественно.

Еще одна критическая ошибка — неправильно подобранный оттенок тонального крема. Слишком светлый тон делает лоб еще больше и привлекает к нему внимание, создавая резкий контраст с кожей шеи и краями лица. Тон должен идеально сливаться с тоном вашей кожи, и лучше выбирать его при естественном освещении или с помощью профессионала. Но даже самые качественные средства не помогут, если не растушевать их должным образом. Используйте кисти, спонжи или даже пальцы — главное, чтобы покрытие было плавным и незаметным.

Правильное контурирование

Когда вы пытаетесь визуально уменьшить лоб, важно помнить о целостном подходе. Контур, бронзер, хайлайтер — все должно работать вместе, создавая естественную игру света и тени. Ким Пейдж советует наносить контурные продукты не только на лоб, но и на виски и щеки — это создает единый образ и не дает лбу выделяться. Однако главное правило — тщательная растушевка. Независимо от того, какой инструмент вы выберете, работайте при хорошем освещении, чтобы избежать полос и четких линий, которые только подчеркнут недостатки.

Еще один важный аспект, который часто игнорируют — это форма лица. Ошибки в контурировании могут возникать именно из-за универсального подхода. Например, людям с сердцевидной формой лица не стоит наносить слишком много хайлайтера на центр лба — это только акцентирует его ширину. В свою очередь, для лица типа "груша" чрезмерное затемнение линии роста волос может сделать лоб непропорционально узким. Лучше всего — определить собственную форму лица, чтобы знать, какие зоны высветлять, а какие — затемнять.

В итоге: грамотно подобранный макияж — это не только красота, но и психологический комфорт. Понимание особенностей своего лица, правильная техника и избегание базовых ошибок способны существенно изменить восприятие себя в зеркале.

OBOZ.UA писал также о лайфхаках, чтобы достичь идеального макияжа.

Подписывайтесь на каналы OBOZ.UA в Telegram и Viber, чтобы быть в курсе последних событий.