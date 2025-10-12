Как достичь идеального макияжа: революционный лайфхак

У многих наверняка случалась ситуация, когда макияж уже нанесен, а кожа все равно выглядит уставшей, с синяками под глазами или покраснением. В таких случаях даже качественный консилер не всегда дает желаемый результат. Причина может быть в том, что вы игнорируете важный этап — цветовую коррекцию.

Видео дня

Современные визажисты утверждают: именно правильно подобранные цветные корректоры помогут нейтрализовать изъяны тона кожи еще до нанесения тонального средства. Этот метод — не новый. Он предлагает пользоваться цветными корректорами под конкретный оттенок кожи.

Цветная коррекция базируется на принципах цветового круга, где дополнительные (противоположные) цвета взаимно нейтрализуют друг друга.

Это правило активно используют как художники, так и профессиональные визажисты. Например, зеленый корректор приглушает красный оттенок, а оранжевый — устраняет сине-фиолетовые тени под глазами. Такой подход позволяет достичь ровного тона кожи с меньшим количеством косметики.

Эксперты советуют начать с базовых комбинаций:

Персиковый или оранжевый корректор — для фиолетовых/синих кругов под глазами.

Зеленый корректор — для нейтрализации покраснений (акне, розацеа, экзема).

Фиолетовый корректор — для тусклой, желтоватой кожи.

Наносить корректоры следует до тонального крема, тонким слоем, чтобы не перегрузить кожу. После нанесения цветного слоя нужно дождаться его полного высыхания и лишь затем использовать консилер или тон. В случае применения сухих финишных средств для коррекции, их можно использовать уже после основного макияжа.

Среди популярных средств визажисты советуют продукт с сывороточной формулой, который не только маскирует, но и ухаживает за кожей. Он эффективно уменьшает отеки и осветляет зону под глазами, оставляя естественный вид без серого оттенка.

Правильное понимание работы цвета и умение выбирать подходящий оттенок позволяют существенно улучшить результат макияжа. Поэтому если вы хотите идеального тона лица — обратите внимание не только на тональный крем, но и на цветные корректоры. Это простой шаг, который способен кардинально изменить ваш образ.

OBOZ.UA предлагает узнать, какой трюк используют визажисты для визуального увеличения губ.

Подписывайтесь на каналы OBOZ.UA в Telegram и Viber, чтобы быть в курсе последних событий.