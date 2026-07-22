Забывают почти все: куда обязательно наносить SPF

Рост популярности гладких причесок с четким пробором породил новую проблему – все больше людей сталкиваются с солнечными ожогами кожи головы. Во время длительного пребывания на солнце эта зона остается совершенно незащищенной, что приводит к болезненным ощущениям, шелушению и повреждению эпидермиса.

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Эксперты kobieta.interia.pl отмечают, что ожог кожи на проборе – распространенная ошибка, с которой сталкиваются даже те, кто регулярно пользуется солнцезащитными средствами для лица и тела.

Как правильно защищать пробор на голове

Эксперты рекомендуют сочетать несколько способов защиты кожи головы:

Физическая защита : головные уборы с широкими полями или козырьком являются наиболее эффективным барьером против ультрафиолета;

: головные уборы с широкими полями или козырьком являются наиболее эффективным барьером против ультрафиолета; Использование SPF: во время пребывания на пляже, работы в саду или длительных прогулок на открытом воздухе крем необходимо наносить на пробор и обновлять его каждые два часа.

Совет экспертов: необязательно покупать специальное средство для головы – подойдет и обычный солнцезащитный крем для лица. Главное, чтобы он имел легкую эмульсионную текстуру, которая быстро впитывается. Густые и жирные кремы утяжеляют волосы и делают их визуально грязными.

Другие слепые зоны, которые чаще всего упускают при нанесении SPF

Обычно люди наносят солнцезащитное средство только на центральную часть лица (щеки, лоб, нос), оставляя периферические участки без защиты. К зонам, которые чаще всего игнорируют, относятся:

Уши (особенно верхний край ушной раковины);

Веки и тонкая кожа под глазами;

Губы и шея (задняя часть);

Линия роста волос и пробор;

Тыльная сторона ладоней;

Стопы (при ношении открытой обуви).

Эти участки имеют тонкую кожу и незначительное количество сальных желез, из-за чего они чрезвычайно уязвимы к негативному воздействию УФ-лучей и фотостарению.

Полезная привычка для ежедневного ухода

Чтобы избежать случайных ожогов, специалисты советуют изменить подход к утреннему уходу. При нанесении солнцезащитного средства следует сознательно распределять его по всему контуру лица – от линии роста волос, через уши и вниз к шее и зоне линии волос, а не ограничиваться только его центральной частью.

OBOZ.UA предлагает ознакомиться с правилами использования солнцезащитного крема на отдыхе.

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