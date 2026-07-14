Когда нужно наносить SPF перед выходом на солнце: есть несколько правил

Солнцезащитный крем уже давно стал неотъемлемой частью ежедневного ухода за кожей. Однако многие люди наносят его уже после выхода на солнце или только тогда, когда кожа начинает краснеть.

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Дерматологи отмечают, что такой подход значительно снижает эффективность защиты от ультрафиолетового излучения. Специалисты объяснили, когда именно следует использовать SPF, сколько средства нужно наносить и каких ошибок следует избегать.

За сколько минут до выхода на улицу нужно наносить SPF

Врачи рекомендуют наносить солнцезащитный крем за 15-20 минут до выхода на улицу. Именно этого времени достаточно, чтобы средство равномерно распределилось по коже и сформировало защитный слой.

Если наносить крем уже во время пребывания на пляже, у бассейна или просто под открытым солнцем, он не успеет обеспечить максимальный уровень защиты. Поэтому лучше всего сделать это еще дома перед выходом.

Правильное количество крема имеет большое значение

Время нанесения – лишь одна из составляющих эффективной защиты. Не менее важно использовать достаточное количество солнцезащитного средства.

Для лица дерматологи советуют наносить примерно такое количество крема, которое по размеру соответствует большой монете. При этом не стоит забывать об участках, которые часто остаются без защиты, в частности об ушах, шее и зоне декольте.

Для всего тела необходимо использовать примерно 30 мл солнцезащитного крема – это примерно объем небольшой рюмки.

Как часто нужно обновлять защиту

Даже качественный солнцезащитный крем не обеспечивает защиту в течение всего дня. Специалисты рекомендуют повторно наносить SPF каждые два часа, если человек находится на открытом солнце.

Восстанавливать защиту нужно ещё чаще после купания, активных физических нагрузок или сильного потоотделения. Регулярное повторное нанесение – одно из главных правил эффективной защиты кожи.

Самые распространенные ошибки при использовании SPF

По словам дерматологов, многие люди допускают одни и те же ошибки. Чаще всего они наносят крем слишком поздно, используют недостаточное количество средства или забывают возобновлять защиту в течение дня.

Еще одна распространенная проблема – пропуск отдельных участков тела. Часто без SPF остаются кисти, пальцы ног, задняя поверхность колен, шея, верхняя часть груди и затылок, хотя именно эти места также активно подвергаются воздействию солнечных лучей.

Какой солнцезащитный крем выбрать

Эксперты отмечают, что гораздо важнее правильно пользоваться солнцезащитным кремом, чем выбирать конкретную форму средства. Лосьон, крем или спрей могут быть одинаково эффективными, если наносить их регулярно и в достаточном количестве.

В то же время дерматологи рекомендуют выбирать средства с широким спектром защиты (Broad Spectrum), которые одновременно защищают от UVA- и UVB-лучей. UVA-лучи проникают в глубокие слои кожи и способствуют появлению морщин и преждевременному старению, тогда как UVB-лучи чаще всего становятся причиной солнечных ожогов и могут повреждать клетки кожи, повышая риск развития онкологических заболеваний.

OBOZ.UA ранее писал, что защита от солнца нужна не только на пляже. Узнайте о распространенных ошибках при использовании солнцезащитных средств.

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