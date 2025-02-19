Забудьте про атлас и кружево: смелая юбка может стать самым большим трендом сезона

Весна-лето 2025 года обещает стать сезоном смелых решений в моде, а главной звездой подиумов и уличного стиля должна стать полупрозрачная юбка. Можно забыть об атласе и кружевах – теперь акцент на легких, динамических тканях, которые переосмысливают чувственность через минимализм. От культовых 90-х до современного авангарда эта юбка возвращает женственность на новый уровень.

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Еще несколько сезонов тому назад полупрозрачные юбки считались смелым выбором, но сегодня они уверенно заняли место среди must-have элементов гардероба. В этом году дизайнеры отказались от чрезмерного декора и излишней сложности, оставляя прозрачность в ее чистейшей форме. Минимализм, лёгкость и динамика стали ключевыми характеристиками этого тренда, утверждает Vogue.

Бренды типа Saint Laurent, Hermès, Louis Vuitton и Prada вывели прозрачные юбки на новый уровень, сочетая их со структурированными элементами и классическими деталями. Saint Laurent делает ставку на контраст фактур, а Hermès объединяет прозрачность с классическими ботинками для верховой езды и ассиметричными рубашками. Louis Vuitton выбирает кокетливые детали, создавая ансамбли, подчеркивающие утонченность и женственность.

Один из главных секретов успеха прозрачной юбки – сочетание различных текстур и многослойность. Контраст между полупрозрачной тканью и плотными материалами создает эффект глубины и динамики образа. Источник советует совмещать прозрачные юбки с оверсайз-пиджаками, структурированными топами или трикотажными свитерами, чтобы подчеркнуть женственность и оставаться в тренде.

В этом сезоне полупрозрачные юбки появляются в своей деликатнейшей форме – без лишнего декора и сложных узоров. Диафрагменные материалы переосмысливают понятие чувственности из-за минимализма и чистоты линий. Это позволяет создавать образы, излучающие уверенность и элегантность без излишеств.

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