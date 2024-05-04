Забудьте о накладных ресницах: советы для естественного удлинения ваших ресниц

Все женщины мечтают о длинных, густых и пушистых ресницах, которые будут подчеркивать красоту глаз. Однако не обязательно использовать наращивание или накладки для достижения желаемого эффекта.

Существует несколько действенных способов естественно удлинить и укрепить ресницы. О них более подробно рассказало издание Glam.

Сыворотка для ресниц

Существует только один способ, одобренный FDA, который поможет вам максимально отрастить свои ресницы, и это использование специальной сыворотки. В ней содержится активный ингредиент, удлиняющий время, в течение которого фолликул остается в фазе роста.

Однако будьте осторожны. Некоторые сыворотки содержат заменители качественных компонентов, побочные эффекты которых не до конца изучены.Также помните, что даже качественные продукты для стимулирования роста ресниц могут вызвать раздражение глаз и потемнение век.

Питание

Правильное питание и витамины не смогут коренным образом изменить вид ваших ресниц, но если ваш организм будет чувствовать себя хорошо и получать все необходимые питательные вещества, то и волосы бурые расти лучше.

Такие микроэлементы, как омега 3, играют важную роль в стабильности роста волос, поэтому убедитесь, что вы едите достаточно жирной рыбы, семян чиа и грецких орехов. Также не пренебрегайте белком, железом, цинком и продуктами, содержащими витамины A, C, D и E.

Однако перед тем, как делать выводы о том, каких витаминов и микроэлементов вам не хватает, стоит проконсультироваться с врачом и сделать анализ крови.

Сон в макияже

Чтобы ресницы выглядели лучше, важно ухаживать за ними, как за любой другой частью тела. Поэтому не забывайте качественно снимать макияж перед сном, ведь иначе ваши ресницы могут поломаться, стать более слабыми и даже начать выпадать.

Масла

Нет доказательств, что масла для местного применения могут стимулировать рост ресниц, но увлажнение может сделать их более крепкими, длинными и объемными.

Кокосовое масло богато лауриновой кислотой и поможет создать барьер для защиты ресниц от грязи и других раздражителей. Также можно использовать касторовое масло. Оно увлажняет кожу и ресницы, а также не забивает поры.

Стресс

То, что стресс неизбежен, не изменяет того факта, что он плохо влияет на здоровье и, как следствие, ухудшает состояние волос. Также он повышает уровень кортизола, тормозя рост волосяных фолликулов и усугубляя выпадение.

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