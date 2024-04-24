Как сделать идеальный макияж методом 'трех пальцев': инструкция

В современном ритме жизни не всегда хватает времени на создание сложного и изысканного макияжа. Однако это не означает, что нужно идти на компромиссы с собой и отказываться от косметики.

Существует простой метод "трех пальцев", который поможет вам сделать безупречным макияж быстро и без особых навыков и знаний. О нем рассказала эксперт Рене Родригес для Рopsugar.

Когда дело доходит до макияжа, то большинство женщин испытывают стресс, особенно если у них ограниченное количество времени.

Во-первых, нанести макияж на обе стороны лица симметрично не так-то просто.

Во-вторых, даже базовый макияж, как правило, занимает много времени.

К счастью, в эпоху социальных сетей появилось немало лайфхаков и революционных способов нанесения косметики. Некоторые из них не только значительно экономят время, но и настолько продуманы, что делают макияж более аккуратным и безупречным.

Метод "трех пальцев"

Это простой и быстрый способ сделать идеальный макияж, который подойдет как для повседневной жизни, так и для особых случаев.

Его суть состоит в том, что для начала вам необходимо нанести косметические средства на свои пальцы. На безымянный – бронзер, на средний – румяный, а на указательный хайлайтер.

Затем приложите пальцы к лицу так, чтобы безымянный палец был на одном уровне с скулой и потяните их вверх так, чтобы косметика оставила отпечаток на щеке.

Завершите это все влажным спонжиком и завершите образ с помощью туши и блеска для губ.

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