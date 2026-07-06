Какой педикюр сделает вас неповторимой: 3 тренда лета

Летний сезон традиционно возвращает в гардероб открытую обувь, а вместе с ней – повышенное внимание к уходу за ногами. В этом году тенденции в педикюре изменились, оставив позади несколько популярных дизайнов прошлых сезонов.

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На смену привычным светлым оттенкам приходят более насыщенные цвета, а классический дизайн уступает место современным эффектам. На сайте myself.de рассказали, какие три тренда педикюра стали главными фаворитами лета и как правильно подготовить стопы к новому сезону.

Оттенок Mocha Mousse

Бежевый педикюр долгое время оставался универсальным выбором, однако этим летом его популярность постепенно снижается. На смену ему приходит оттенок Mocha Mousse – молочно-коричневый цвет, сочетающий в себе естественность и изысканность.

Такой нюдовый оттенок выглядит сдержанно, но в то же время придает образу глубину. Он гармонично сочетается как с лёгкими летними платьями, так и с повседневной одеждой, оставаясь универсальным вариантом для любого стиля.

Бордовый педикюр

Пастельные оттенки, которые традиционно ассоциировались с теплым сезоном, в этом году уступают место насыщенным цветам. Одним из главных фаворитов стал бордовый лак.

Его преимущество заключается в универсальности: он удачно смотрится на любой форме ногтей, подходит к разным оттенкам кожи и легко сочетается с самыми разными образами. Именно поэтому бордовый уже несколько месяцев удерживает позиции одного из самых актуальных цветов сезона.

Стеклянный педикюр

Французский педикюр остается классикой, однако этим летом модные тенденции предлагают более современную альтернативу – эффект стеклянных ногтей.

Такой дизайн создается с помощью специального лака с магнитными частицами. После нанесения покрытия мастер проводит магнитом над еще влажным УФ-лаком, благодаря чему частицы создают характерный блеск и глубину, напоминающие поверхность стекла. После этого покрытие закрепляют под УФ-лампой.

Как сделать аккуратный педикюр в домашних условиях

Чтобы педикюр выглядел безупречно, важно не только выбрать модный дизайн, но и правильно подготовить стопы.

Специалисты рекомендуют начинать процедуру с теплой ванночки для ног температурой не выше 38 градусов, которая поможет смягчить кожу и ногти. После этого следует аккуратно удалить огрубевшую кожу с помощью пемзы или специальной пилки и использовать мягкий скраб. Ногти рекомендуется подстригать ровно, чтобы снизить риск врастания, после чего следует осторожно отодвинуть кутикулу. Перед нанесением лака ногтевую пластину нужно очистить, нанести базовое покрытие, цветной лак и завершить процедуру защитным топом.

Последним этапом должно стать увлажнение стоп кремом с питательными компонентами, что поможет сохранить кожу мягкой, гладкой и ухоженной в течение всего лета.

OBOZ.UA писал о 8 летних цветах для яркого педикюра.

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