Забудьте о черно-белых кроссовках: обувь непопулярного цвета стала модным открытием

Этой зимой в тренды неожиданно ворвалась обувь в розовом цвете. Благодаря яркому оттенку кроссовок любой образ будет выглядеть незаурядно и интересно.

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На сайте Vogue рассказали, что на смену желтой спортивной обуви, которая недавно была на пике популярности, пришла пастельная и нежная. Сочетание спортивного с balletcore стилей образовало красивый тандем.

Знаменитости тоже подхватили тренд на стильные кроссовки. Например, Дуа Липа опубликовала фото в Instagram, где была одета в широкие черные штаны и кофту коричневого цвета. Образ выглядел интересно именно благодаря яркой обуви.

Такие известные бренды как Nike, Puma, Adidas, и многие другие, создали самые разные модели кроссовок в трендовом цвете, поэтому выбрать есть из чего. Вариантов стилизации обуви в розовом оттенке также множество, ведь их можно сочетать с любой одеждой.

Ранее OBOZ.UA писал о самых трендовых сапогах этой зимы и вариантах их стилизации.

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