Самая модная обувь зимы: с чем носить белые сапоги, чтобы выглядеть стильно

С наступлением холодов среди ценителей моды становится все более актуальным вопрос: "Какую обувь выбрать на зимний сезон?". Эксперты отмечают, что в этом году передовые позиции займут белые сапоги, которые станут отличной альтернативой привычным темным вариантам.

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Следует помнить, что светлая обувь будет акцентным элементом вашего образа, поэтому к ее стилизации лучше относиться более тщательно. Редакторы модного издания Vogue собрали лучшие варианты аутфитов с трендовыми сапогами, которые помогут выглядеть стильно зимой.

Высокие сапоги + юбка миди

Белые ботинки до колена будут выглядеть непревзойденно в сочетании с юбкой миди, фасон которой уже долгое время остается фаворитом среди ценителей моды. Создав многослойный образ, вы сможете не только выглядеть непревзойденно, но и чувствовать себя комфортно даже в самые холодные дни.

Белые сапоги + кожа

Не бойтесь совмещать в одном образе несколько вещей из кожи. Высокие белые сапоги с контрастным темным пальто или курткой придадут вашему внешнему виду смелости и уникальности.

Эту удачную комбинацию уже успела продемонстрировать на себе американская модель и актриса Эмили Ратаковски. Как отмечает издание Who What Wear, звезда появилась в стильном образе на Неделе моды в Нью-Йорке в начале сентября.

Высокие ботинки + интересные детали

Сделать ваш зимний образ интереснее можно, соединив разнообразные интересные детали. Главным акцентным элементом аутфита могут стать сами сапоги, которые будут иметь необычный дизайн или форму каблука. Также можно поэкспериментировать с деталями, создав однотонный лук, соединив разные ткани и компоненты.

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