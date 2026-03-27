Выглядит очень натурально: какой маникюр выбрать весной 2026 года

Минимализм в стиле – это не только о гардеробе, но и об ухоженных ногтях. И даже если яркие цвета и сложный дизайн маникюра сейчас не в моде, совсем отказываться от лака не стоит.

Тем более, что один из ключевых маникюрных трендов весны как раз предлагает натуральность и минималистичный вид. Как пишет издание Myself.de, весной 2026 года идеальным выбором будет молочный нюд.

На первый взгляд все кажется очень простым – достаточно покрыть ногти лаком нежного молочного оттенка. Однако именно в этой простоте и кроется главная сложность: чем меньше акцентов в маникюре, тем аккуратнее должно быть нанесение. Такой лак будет безжалостно выдавать малейшую ошибку.

Впрочем, это вовсе не означает, что сделать правильный молочный нюд можно только в салоне. Чтобы такой трендовый маникюр выглядел профессионально, ногти нуждаются в подготовке. Сперва аккуратно отодвиньте кутикулу, а затем придайте ногтям нужную форму. Естественнее всего выглядит короткая, слегка овальная форма, хотя на более длинных миндалевидных ногтях молочный цвет тоже смотрится великолепно.

К лаку переходите только после того, как подготовите ногтевые пластины. Первым шагом нанесите прозрачную базу, которая выровняет поверхность ногтя, защитит от пигментации и поможет покрытию держаться дольше.

Когда база подсохнет, пора добавлять молочный оттенок. Можно выбрать холодный розовый цвет лака или теплый беж. Наносите его тонким полупрозрачным слоем, чтобы ноготь слегка просвечивался сквозь покрытие. Если же вы хотите более насыщенного молочного эффекта, после высыхания первого слоя можно нанести второй.

Для стойкости результат обязательно фиксируйте топом. Он добавляет блеска и защищает от трещин и сколов. И не забывайте регулярно пользоваться маслом для кутикулы, чтобы ваш маникюр дольше имел ухоженный вид.

