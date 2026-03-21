'Мягкий' френч: как сделать популярный весенний маникюр

Французский маникюр снова привлек внимание любителей сдержанной и элегантной эстетики. Этой весной популярность набирает его обновленная версия – так называемый "мягкий" френч.

Такой дизайн выглядит естественно, аккуратно и подчеркивает ухоженность рук. Именно благодаря деликатному переходу цветов этот маникюр считают одним из самых изящных вариантов сезона.

Что такое мягкий френч

Когда-то традиционный французский маникюр с четкой белой линией на кончике ногтя считался универсальной классикой. Однако со временем такая версия начала ассоциироваться с устаревшим стилем, особенно на фоне популярности натурального макияжа и минималистичных образов.

Сегодня эта техника снова стала актуальной, но уже в переосмысленном виде. Обновленный френч выглядит более мягко и естественно, а главный акцент делается на утонченности и индивидуальности. Такой маникюр сочетает классические элементы с современными деталями, что делает его универсальным вариантом для разных стилей.

Новые идеи френча

Современный французский маникюр уже не ограничивается традиционным белым кончиком. Мастера нейл-арта экспериментируют с различными оттенками — от нежных пастельных и молочных до ярких неоновых или металлических.

Популярными стали также тонкие линии так называемого микрофренча, где край ногтя едва подчеркнут цветом. Другой вариант — обратный френч, когда акцент делают на зоне у основания ногтя. Такой подход позволяет создавать уникальные дизайны, которые отражают индивидуальный стиль.

В чем особенность "мягкого" френча

Самой популярной вариацией сезона стал именно "мягкий" френч. Его главная особенность — плавный переход между натуральной основой ногтя и более светлым оттенком на кончике.

В отличие от классического варианта, где граница между цветами четкая, в этом маникюре оттенки деликатно сливаются между собой. В результате создается эффект легкости и естественной элегантности, который хорошо вписывается в современную тенденцию "тихой роскоши".

Маникюр, подходящий для любой длины

Еще одна причина популярности этого тренда — его универсальность. "Мягкий" френч одинаково гармонично смотрится как на коротких натуральных ногтях, так и на средней длине.

Особенно эффектно такой дизайн смотрится на ногтях миндалевидной формы, ведь он визуально удлиняет пальцы. При этом маникюр остается сдержанным и стильным, поэтому легко сочетается как с повседневными образами, так и с более торжественными событиями.

Как сделать мягкий френч

Чтобы создать мягкий френч, сначала подготовьте ногти: придайте им форму, отшлифуйте поверхность и нанесите базовое покрытие. Далее покройте ногтевую пластину нюдовым или нежно-розовым лаком, который максимально приближен к естественному оттенку ногтей.

Более светлый тон нанесите на кончик ногтя и с помощью губки или кисточки мягко растушуйте границу между цветами, чтобы образовался плавный градиент. В конце закрепите результат прозрачным топом — он придаст маникюру блеска и поможет сохранить его аккуратный вид дольше.

OBOZ.UA писал о трендовом маникюре, который называется "мыльные ногти".

