Выглядит дорого и "молодит" руки: нежный вариант японского маникюра будет на пике моды этой осенью. Фото

Корейский тренд "сиропных" ногтей набрал невероятную популярность в сети. Сладкое название этот дизайн получил из-за глянцевого блестящего покрытия, похожего на сироп.

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Мастера выбирают для создания маникюра теплые оттенки: белый, розовый, коралловый и фиолетовый. Благодаря своей свежести и легкости такой дизайн стал трендом. OBOZREVATEL собрал примеры "сиропных" ногтей.

Мастера уверяют, что маникюр-сироп может сделать себе каждый. Чтобы добиться результата полупрозрачного покрытия, нужно цвет смешать с базой. Пропорции лака и базы в соотношении 1:2.

Омбре на ногтях до сих пор популярное. Для создания эффекта росы следует наносить цвета от светлого до темного, сохраняя при этом глянцевый финиш. Эта техника начинается с белого цвета на кончиках ногтей и постепенно становится прозрачной, когда вы двигаетесь вверх, в результате чего создается естественный вид без четких границ.

Для достижения прозрачного молочного эффекта смешайте белый цвет с прозрачным базовым покрытием в соотношении 1:1. Для большей натуральности используйте соотношение 1:2 или 1:3.

Натуральный тон в начале линии роста ногтя позволяет носить маникюр дольше четырех недель. Яркие оттенки не стоит выбирать, если хотите создать "сиропный" дизайн. Насыщенные красные, ярко-синие и черные цвета не дадут желеобразного эффекта, а переход омбре будет очень резким.

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