Как выглядеть менее уставшей с утра: гениальные лайфхаки для макияжа

Все мы знаем о том, как хорошо влияет на наш внешний вид отдых и хороший сон. Однако в современном мире, еще и в условиях постоянного стресса, не всегда удается крепко спать хотя бы 7-8 часов.

Воздушные тревоги, чрезмерная нагрузка на работе, нездоровое питание – это все негативно влияет на наш вид. Но, к счастью, New Beauty поделились несколькими действенными советами, которые помогут вам выглядеть свежими при любых условиях.

Усталость – это враг красоты. Ее верными спутниками являются темные круги под глазами, тусклый цвет лица и обезвоженная кожа. Однако это не приговор, потому что с помощью нескольких простых лайфхаков вы сможете замаскировать недостатки усталой и выглядеть свежей и отдохнувшей.

Контрастное умывание

Контрастное умывание – это простой, но эффективный способ улучшить кровообращение и снизить отек под глазами. Все, что вам нужно сделать, это наполнить миску водой и льдом, а затем погрузить в нее свое лицо на 20-30 секунд.

Когда ваша кожа взаимодействует с очень низкими температурами, это приводит к сужению кровеносных сосудов и уменьшает приток крови, что уменьшает покраснение и отечность.

Когда кожа снова нагреется, вы вдобавок еще и получите естественный ненавязчивый румянец, что придаст свежести лицу.

Консиллер

Консилер – это ваш лучший друг в борьбе с темными кругами. Когда вы видите, что ваша кожа под глазами приобрела насыщенно фиолетовый или синий цвет вам нужно выбрать средство персикового или терракотового цвета.

Консиллер следует наносить тонкими слоями, потому что нужно не перекрыть темные круги кучей косметики, а лишь нейтрализовать холодный оттенок усталости.

Румяна

Макияжа глаз недостаточно для того, чтобы полностью избавиться от усталого вида. Чтобы выглядеть обновленным, сделайте легкое покрытие и не пытайтесь перекрыть тусклость кожи кучей слоев тонального крема и бронзером.

Лучше сделайте достаточно светлое покрытие и добавьте румян. Нанесите их на обе щеки и переносицу, затем растушуйте в форме буквы "W".

Ватерлиния

Неочевидный, но довольно действенный трюк – это подвести нижнюю слизистую глаза светлым или бежевым карандашом. Это зрительно увеличит глаза, расширит и сделает их более сияющими.

Не забудьте покрасить внутренние и внешние уголки глаз, так как это также поможет достичь эффекта мгновенного пробуждения глаз.

Подготовка перед сном

Когда восстановлению организма мешает нарушение сна, тревога или стресс, организм производит кортизол, который, в свою очередь, препятствует коже вырабатывать гиалуроновую кислоту, являющуюся ее естественным увлажнителем. То есть плохой сон может привести к сухости и обезвоживанию кожи.

Поэтому перед сном необходимо качественно очищать, увлажнять и защищать свое лицо, особенно если вы регулярно не досыпаете.

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