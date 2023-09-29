Их давно никто не носит: 5 моделей свитеров, которые устарели и выглядят 'дешево'

С наступлением прохлады советуем заглянуть в гардероб и сделать ревизию свитеров. Проверьте, не изношены ли они, имеют ли приятную фактуру и не стоит ли их заменить на более актуальные модели. Если первые два пункта легко сделать, осмотреть и пощупать, то с третьим могут возникнуть трудности.

Узнайте в материале OBOZREVATEL, какие свитера осенью 2023 считаются устаревшими, и какие есть для них альтернативы. Не торопитесь выбрасывать любимые модели. Возможно, их можно немного переделать и дать новую жизнь.

1. Силуэтный свитер

За последние годы вещи oversize заняли лидирующие позиции в трендах. Теперь носить силуэтный свитер – моветон. Даже для создания многослойных образов с пиджаками или пальто желательно надевать объемный трикотаж. Если вам сложно отказаться свитеров, что очерчивают фигуру, замените удлиненные модели на укороченные. Они прекрасно подходят к джинсам, брюкам или юбкам с высокой талией.

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2. Неоновые изделия

Недавно неоновые (кислотные) оттенки можно было увидеть в коллекциях именитых дизайнеров, однако сейчас вещи в этой палитре выглядят слишком вызывающе и устарело. Чем их можно заменить? Свитерами прямого кроя в пастельных и базовых цветах. Они делают любой образ эффектным и статусным.

3. Сложные узоры

Никакой логомании и пестрых принтов! В этом сезоне дизайнеры сошлись во мнении, что лучший вариант свитера – с минимумом узоров (горизонтальные линии, Polka dot и т.д.) или монохромный. Такую вещь можно комбинировать с любой одеждой.

4. Короткий рукав

Эти модели портят даже самые стильные вещи. Кроме того, визуально делают руки более массивными. Замените свитера с короткими рукавами на вязаный жилет, который можно комбинировать с блузами, лонгсливами, футболками, водолазками и рубашками.

5. Со скандинавским принтом

Если вам по душе снежинки и этнические мотивы на свитере – смело носите их. Однако, помните, что такие у многих ассоциируются с так называемыми "Ugly Christmas Sweaters" ("уродливые рождественские свитера"). Это те, что с оленями, скандинавскими рисунками или, например, со снеговиками. Ищете альтернативу? Замените такой свитер на монохромный в ярком цвете или с минималистичным узором.

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