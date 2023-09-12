Выбросьте их: 5 моделей обуви на осень, которые выглядят дешево

В начале осени можно носить летнюю обувь. Например, остроносые балетки, мюли, лоферы или мокасины. А еще это время, когда желательно сделать ревизию гардероба. Проверьте, какие из моделей стали антитрендом, и пора заменить на более актуальные.

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Чтобы не наделать модных ошибок, сверьтесь со шпаргалкой. Посмотрите в материале OBOZREVATEL, есть ли у вас обувь из списка, и избавьтесь от нее.

1. Сапоги с открытым мысом

Многие fashion-иконы и streetstyle-звезды выходят в свет в теплых куртках или шубах и в открытой обуви (летних босоножках, сандалиях-гладиаторах, сапогах с открытым мысом или с перфорацией). Но это делается для того, чтобы произвести впечатление, а не показать идею аутфита. На практике такие модели обуви уже давно ушли в прошлое, и им точно не место в осеннем гардеробе.

2. Skinny-ботфорты

Еще лет 10-15 назад девушки массово покупали облегающие ботфорты на шпильке. Их носили с джинсами skinny и с лосинами. А теперь иметь такую обувь – моветон. Если вам по душе ботфорты, то осенью 2023 года советуем отдавать предпочтение моделям, которые постепенно расширяются, а не плотно облегают ногу. В них вы не будете выглядеть пошлыми или старомодными.

3. Обувь со змейкой спереди

Хорошая новость – в подобной обуви вы точно будете в центре внимания. Плохая – такие ваши образы вряд ли кто-то захочет повторить, потому что модели с декоративной змейкой выглядят "дешево". К тому же их труднее стилизовать по сравнению с минималистической обувью без фурнитуры. Помните простое правило: чем лаконичнее дизайн – тем лучше.

4. Ботильоны-носки

Это изделие с тонкими шпильками и вшитыми "носками". Такая конструкция делает любой лук дешевым и старомодным. Даже если на вас актуальный тренч и костюм с пиджаком прямого кроя – образ испортит обувь. Конечно, сейчас можно найти модели с "чулками", которые хорошо впишутся в осенние аутфиты. Это может быть пара на стойких каблуках и с "носком" из плотной ткани.

5. Кроссовки на танкетке или платформе

Эта обувь визуально делает ступню огромной, из-за чего уродует пропорции тела. К тому же, никогда не входила в категорию "модно": стилисты всегда критиковали кроссовки на массивной подошве, на танкетке и платформе. Замените эти пары на полезнее для ног обувь: из натуральных материалов, с хорошей амортизацией и комфортным подъемом.

Ранее OBOZREVATEL писал о небанальных идеях, с чем носить пиджак в начале осени.

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