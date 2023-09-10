Тепло и элегантно: 5 небанальных идей, с чем носить пиджак в начале осени

Осенью актуальны модели пиджаков в спокойной палитре. А что сделать, чтобы не выглядеть в них скучно и тривиально? Создавайте интересные ансамбли с блузами и юбками, или, скажем, корсетными топами и брюками палаццо.

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Для вдохновения советуем взглянуть в материале OBOZREVATEL на стильные идеи, с чем можно носить пиджак осенью 2023. Учитывайте гармонию кроя и оттенков изделий.

1. Пиджак и макси-платье

В прохладные дни наиболее практичные материалы платьев – трикотаж, плотный шелк или хлопок. Благодаря этим натуральным волокнам воздух хорошо циркулирует – и вам комфортно. Советуем сочетать oversize-пиджак с силуэтными нарядами, а укороченные модели – с макси прямого кроя или А-силуэта.

2. Пиджак с классическими брюками и блузой

Офискор – один из главных трендов осени 2023. Соберите многослойный образ в классическом стиле. Наденьте пиджак, прямые черные или графитовые брюки (желательно – со стрелками), хлопчатобумажную или льняную рубашку и дополните ее платком пастельного оттенка.

3. Пиджак и топ с джинсами

Пиджак свободного кроя – must have для тех, кто хочет визуально скорректировать фигуру. Скомбинируйте его с джинсами на высокой посадке, чтобы подчеркнуть талию, и базовым топом из трикотажа (подбирайте материал, в котором вам будет тепло в прохладу). Завершите образ балетками, лоферами, туфлями Мэри Джейн или бежевыми челси.

4. Пиджак и юбка-плиссе

Плиссе имеет такой же эффект, что и принт с вертикальными линиями: визуально делает обладательницу стройнее и выше. Срифмуйте юбку с твидовым пиджаком, из костюмной ткани или шерстяной, чтобы внести в образ нотку ретро-шарма. Колготки советуем надеть черного или графитового цвета, а в обувь – в тон к ним.

5. Пиджак и кожаная юбка

Пиджаки из тонкого материала смотрятся неорганично с кожаными юбками. Предпочитайте изделия из экокожи, плотной костюмной ткани, шерстяные, твидовые или габардиновые. В качестве нижнего слоя подойдет базовый топ или боди. А фасон низа может быть любым: от "карандашей" длины миди до макси А-силуэта. Мини тоже можно, но в них вам вряд ли будет тепло.

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