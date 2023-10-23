Выбросьте их: 5 моделей джинсов, которые уже устарели или вот-вот возглавят антитренды

Если в вашем гардеробе есть прямые джинсы свободного кроя (mom), с высокой посадкой (high waist) или, например, джинсы-палаццо, то можете быть спокойными – эти вещи еще не скоро покинут тренды. Вы можете смело создавать с ними интересные ансамбли.

А есть модели, чья "слава" мимолетна: сегодня еще стильны, а уже завтра портят образы. Узнайте в материале OBOZ.UA, какие джинсы неактуальны, и чем их следует заменить.

1. Карго

Это изделия прямого кроя. Как правило, с резинкой внизу, с накладными объемными карманами на бедрах и массивной фурнитурой. Советуем отказаться от них, ведь такие джинсы старомодны и визуально искажают силуэт. Прекрасная альтернатива – джинсы с широкими штанинами.

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2. Рваные

Даже если на ваших джинсах всего несколько рваных элементов, например, в зоне колен или чуть выше, не носите их. Сейчас мир моды изменил акценты на минимализм и классику, так что эти дерзкие изделия будут неуместными. Чем их заменить? Лаконичными джинсами без узоров, потертостей и дыр.

3. На низкой посадке

В 2023 году джинсы на низкой посадке стремительно стали популярными, поскольку вернулись некоторые из трендов с 90-х и начала 2000-х, однако сейчас они постепенно теряют "славу". Женщинам и девушкам больше пришлась по душе эстетика Old Money, поэтому и модели с заниженной талией заменили на высокую посадку. И не зря! Такая альтернатива визуально делает ноги длиннее, а бедра – уже.

4. Skinny

Это узкие джинсы, изготовленные из эластичного денима с добавлением эластана и плотно облегающие силуэт. Мы верим, с этой моделью сложно проститься. Однако стоит на кое-что обратить внимание: skinny могут привести к сильному отеку ног, а иногда даже к онемению. Кроме того, они способствуют неправильному формированию тазовых костей у подростков. Вот почему советуем отказаться от узких джинсов в пользу mom или straight.

5. С боковыми разрезами

Как и в ситуации с моделями на низкой посадке, джинсы с боковыми разрезами лишь временно в моде. Будьте уверены, что вскоре они попадут в список "антитренды". Замените их на изделия, которые прослужат гораздо дольше. Например, baggy или mom. Они органично впишутся в любые образы.

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