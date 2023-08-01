Стиль Old Money: 5 сочетаний цветов на лето и осень 2023, которые выглядят благородно

Эстетика Old Money – это статусные и "дорогие" образы без удара по карману. Его приметы – классические силуэты, натуральные ткани, игнорирование логотипов и сезонных трендов. А еще – спокойная цветовая палитра.

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Конечно, можно создать беспроигрышные тотал-луки в белом или бежевом цвете. Но настоящие ценители нового веяния моды любят неочевидные решения, и комбинируют разные оттенки. О некоторых из стильных сочетаний читайте в материале OBOZREVATEL.

1. Светло-фисташковый и песочный

Не бойтесь экспериментов. Попробуйте классический бежевый стилизовать светло-фисташковым. Помните, что зеленый подтон должен быть почти незаметным. Вы точно влюбитесь в симфонию этих красок.

2. Белый и кремовый

Срифмуйте белоснежный с кремовым, что совсем немного отличается от белого (на тон-два). Так ваш образ будет более эффектным, чем в одной палитре. Обувь желательно подбирать в тон к образу, чтобы визуально вытянуть силуэт.

3. Карамельный оттенок и грязно-голубой (бледный мятный)

Если вы хотите внести интересные цветные нотки в образ, попробуйте с карамельным, капучиновым или шоколадным тотал-луком скомбинировать аксессуары в грязно-голубой палитре. Благодаря этому стильному приему каждый ваш аутфит будет выглядеть изысканно.

4. Шоколадный и темно-зеленый

Чтобы одеваться в стиле Old Money, необязательно экспериментировать исключительно со светлыми оттенками. Подойдут и темные варианты. К примеру, шоколадный с темно-зеленым. Эта комбинация ничуть не уступает черному тотал-луку. А еще – выглядит более интересно.

5. Карамельный и бежевый

Советуем выбирать карамельные и бежевые вещи из плотных тканей (костюм, кашемир или трикотаж). Они выглядят более статусно, чем одежда в той же палитре из легких материалов. Дополните свой аутфит кожаными Мэри Джейн, лоферами или грубыми дерби.

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