Вы себя не узнаете: как сделать френч-блендинг для маскировки седины

Появление первых седых волос часто заставляет женщин чаще посещать салоны красоты и регулярно обновлять цвет. Однако классическое окрашивание с полным перекрытием седины требует постоянного ухода и быстро выдает отросшие корни.

Именно поэтому все большую популярность набирает техника френч-блендинга, которая позволяет сделать переход между натуральным цветом и сединой почти незаметным. Такой метод создает естественный эффект, добавляет волосам объема и визуальной глубины. Стилисты называют френч-блендинг идеальным решением для тех, кто хочет выглядеть ухоженно без чрезмерных усилий.

Что такое френч-блендинг

Френч-блендинг — это современная техника окрашивания, направленная не на полное закрашивание седины, а на ее мягкое смешивание с основным цветом волос. Для этого колористы используют сочетание светлых и темных прядей, которые создают эффект естественной многомерности.

В отличие от традиционного окрашивания, здесь нет резкой границы между корнями и окрашенными волосами. Благодаря этому отрастание выглядит намного естественнее.

Как сделать френч-блендинг

Основной акцент делается на зоне корней, где седина обычно наиболее заметна. Мастер добавляет блики, тонкие светлые пряди и затемнения, чтобы "размыть" контраст между седыми волосами и натуральным цветом.

В результате волосы выглядят более живыми, блестящими и объемными. Седина не исчезает полностью, но становится менее заметной и гармонично вписывается в общий оттенок.

Виды френч-блендинга

Легкий блендинг. Этот вариант подходит для тех, кто только начинает замечать первые седые волосы. Колорист добавляет мягкие переходы и легкие затемнения, чтобы седина выглядела естественно. Поддерживающий блендинг. Такой тип помогает освежить цвет и сделать отрастание менее заметным. Мастер работает не только с корнями, но и с длиной волос, добавляя глубину цвета. Полный блендинг. Это комплексная техника для более заметной седины. Она может сочетать балаяж, тонирование и многослойное окрашивание для максимально естественного результата.

Кому подойдет френч-блендинг

Френч-блендинг станет хорошим выбором для женщин, которые не хотят полностью закрашивать седину, но стремятся сделать ее менее заметной. Особенно эффектно техника смотрится на волосах с небольшим или средним количеством седых прядей.

Также этот метод подойдет людям с насыщенным графиком, которые не готовы посещать салон каждые несколько недель.

Чем френч-блендинг отличается от обычного окрашивания

Классическое окрашивание обычно дает плотное и однородное покрытие, из-за чего уже через несколько недель становится заметной линия отрастания.

Френч-блендинг работает иначе – он создает мягкие переходы и естественную игру оттенков. Именно поэтому волосы даже после отрастания выглядят ухоженными и не требуют срочного обновления цвета.

Насколько сложный уход за ними

Одним из главных преимуществ техники считают минимальный уход. Посещать салон можно значительно реже, чем после обычного окрашивания.

Впрочем, периодическое обновление цвета все же нужно, чтобы поддерживать блеск и выразительность оттенков. Для домашнего ухода стилисты советуют использовать шампуни и маски для окрашенных волос.

Перед процедурой важно объяснить колористу, что вы хотите получить естественный результат с мягким отрастанием корней. Также стоит показать фото желаемого эффекта. Специалист подберет подходящие оттенки и технику нанесения с учетом натурального цвета волос, их структуры и количества седины.

