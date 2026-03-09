'Тихое серебро': как превратить седину в модную прическу

Седина перестала быть символом возраста, который нужно скрывать. Современная мода все чаще предлагает не маскировать серебристые пряди, а превращать их в стильный акцент образа. Один из самых интересных трендов последних лет – так называемое "тихое серебро", предлагающее элегантный и естественный подход к седым волосам.

В результате седина становится не проблемой, а изящным модным элементом. Эксперты рассказали о трендовых прическах.

Новый тренд

Идея проста: не бороться с естественными изменениями, а подчеркнуть их красоту с помощью грамотной работы с цветом и текстурой. Главный принцип тренда – тонкое смешивание цветов. Парикмахеры используют технику gray blending – мягкое сочетание естественной седины с другими оттенками волос.

Вместо того чтобы перекрывать седину плотным красителем, колористы:

добавляют светлые пряди, которые подчеркивают серебристые блики;

используют более темные оттенки, чтобы создать глубину цвета;

применяют тонирование или полуперманентные краски, которые придают волосам естественную многомерность.

Стилисты выделяют несколько подходов к этому тренду в зависимости от того, насколько много седины уже появилось.

Легкое смешивание

Подходит для тех, у кого только появляются первые серебристые волосы. Светлые и темные пряди создают мягкий контраст, что делает седину почти незаметной, но в то же время естественной.

Переходный вариант

Этот метод используют, когда волосы отрастают после предыдущего окрашивания. Колорист постепенно сглаживает резкую границу между старым цветом и новыми седыми прядями.

Полное принятие седины

Самый смелый вариант – почти полностью подчеркнуть естественный серебристый цвет. В этом случае стилисты работают с текстурой, тонированием и светлыми акцентами, чтобы прическа выглядела элегантно и современно.

Всем ли подходит этот тренд

Специалисты отмечают, что проще всего перейти к "тихому серебру" природным блондинкам, ведь контраст между светлыми волосами и сединой почти незаметен.

Однако брюнеткам также не стоит волноваться. Благодаря современным техникам, таким как балаяж или микропасма, даже темные волосы могут превратиться в стильную серебристую палитру.

Как ухаживать за серебристыми волосами

Переход к естественной седине не означает отказ от ухода. Наоборот, чтобы серебристые пряди выглядели роскошно, им нужно особое внимание.

Основные правила:

Фиолетовый шампунь – помогает нейтрализовать желтоватые оттенки в светлой седине.

Увлажнение – седые волосы часто становятся сухими, поэтому маски и кондиционеры необходимы.

Средства для окрашенных волос – если в прическе используют тонировку или балаяж, они помогают сохранять глубину цвета.

Регулярный уход делает волосы блестящими и подчеркивает естественную красоту серебристых оттенков.

