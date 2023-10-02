Все будут делать вам комплименты: пять самых модных цветов маникюра октября 2023

До самого модного праздника осени Хэллоуина осталось меньше месяца. Итак, "октябрь" на календаре официально знаменует о сезоне тыквенного латте, пальто и сапог на каблуке. Впрочем, нельзя забывать о маникюре, как о важной составляющей любого образа.

Издание Who What Wear поделилось последними тенденциями в сфере ногтей: Шарлотта Найт, генеральный директор и основательница Ciaté London рассказала, какие цвета носить в этом сезоне, чтобы услышать немало комплиментов. Эксперт поделилась как классическими осенними оттенками, так и более натуральными вариантами дизайнов.

Красное вино

"Этот оттенок является более утонченной версией классического насыщенного красного, – объясняет Найт. – Прошлогодний тренд превратился в оттенок насыщенного красного вина, что станет ключевой звездой на сцене этого сезона. Чем глубже тон вашей кожи, тем глубже вы можете изучить этот цвет. Этот оттенок подходит многим благодаря своим стильным и утонченным оттенкам".

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Эспрессо

"В категории "кофейные ногти" столько оттенков, сколько вариантов в меню любого кафе, – говорит Найт. - От кремового кофе со льдом до сливочного латте. Мы могли видеть некоторые из этих оттенков в трендах макияжа и одежде. Однако в октябре цвет эспрессо – это то, что нас интересует. Оттенок насыщенного коричневого настолько глубок, что при определенном освещении будет выглядеть черным. Это менее грубый цвет, чем черный, и поэтому его гораздо удобнее носить".

Ледяной голубой

"Это цвет для тех, кто хочет попробовать что-то новое, – объясняет Найт. – Ледяные голубые ногти напоминают сосульки. Этот цвет также прекрасно смотрится на бледных тонах кожи. Мне нравится, что он вызывает ностальгию к ледяно-голубым теням времен 2000-х и он не слишком навязчив для ежедневного ношения".

В стиле натюрель

"Люди медленно начинают менять шеллак на натуральные ногти, и даже самые знаменитости просят короткий маникюр, – говорит Найт. – Ожидается, что в этом сезоне сдержанный маникюр с чудесными, розовыми и кремовыми оттенками будет повсюду".

Вишни-вишни

"Вишневый красный – еще один цвет ногтей, который дразнил нас в течение последнего года, так что можно ожидать, что эта тенденция скоро достигнет пика, – объясняет Найт. – Это оттенок, который выглядит привлекательным для всех возрастов".

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