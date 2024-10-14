'Время отвезти в село': украинские дизайнеры назвали главные антитренды

Украинские дизайнеры Андрей Моськин и Андреас Билоус, создавшие бренд мужской одежды Andreas Moskin, раскрыли главные антитренды этой осени. По их словам, для того, чтобы выглядеть стильно в течение дождливого времени года, стоит избавиться от слишком зауженных и рваных вещей.

Видео дня

Об этом модные эксперты рассказали в интервью Weekend Show на Youtube-канале M1. Они назвали три элемента гардероба, которые "стоит полностью отвезти бабушке в деревню".

Рваные вещи

По словам экспертов, рваные джинсы, которые полюбились многим модникам и долгое время были на пике популярности, сейчас превратились в один из главных антитрендов. Попытайтесь обращать внимание на вещи из денима без больших дыр.

Большие логотипы

Создатели бренда Andreas Moskin отметили, что не стоит добавлять к своему осеннему гардеробу одежду с большими логотипами. Лучше сосредоточиться на минималистических дизайнах.

Зауженные вещи

Андрей Моськин и Андреас Билоус рассказали, что узкие джинсы, брюки или худи точно не сделают ваш образ трендовым в этом сезоне. Они порекомендовали выбирать одежду более свободного кроя, ведь оversize до сих пор сохраняет ведущую позицию в индустрии моды.

Ранее OBOZ.UA рассказал о 7 куртках на осень, которые еще не скоро выйдут из моды.

Только проверенная информация у нас в Telegram-канале OBOZ.UA и Viber. Не ведитесь на фейки!