Вместо джинсов: какие леггинсы будут в моде этой осенью

Каждый раз, когда летняя жара сменяется прохладой, мы надеваем универсальные и удобные джинсы, костюмные брюки или даже спортивные штаны. Однако этой осенью такой очевидный выбор вряд ли можно будет назвать трендовым.

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Эксперты издания Who What Wear изучили страницы модных инфлюенсеров и заметили, что в моде будут леггинсы. Несмотря на то, что этот предмет одежды до сих пор вызывает жаркие споры в мире стиля, новые и изысканные стилистические приеемы доказывают – их можно носить везде и в любых ситуациях. И вот 5 ключевых трендов, которые задают правила стилизации леггинсов этой осенью.

Темно-серый

Черный всегда был неофициальной униформой для холодного времени года. Учитывая, насколько это изящный, сдержанный и классический цвет, он всегда найдет свое место в нашем гардеробе на холодный сезон. Однако, если вы хотите придать своему образу более современный вид, обратите внимание на оттенки на один-два тона светлее – например, темно-серый графит. Этот дымчатый оттенок станет идеальной альтернативой в тех случаях, когда черный кажется слишком мрачным и темным, но вам все равно хочется выглядеть элегантно и сдержанно.

Деловой кэжуал

Один из самых заметных трендов осени 2026 года касается не столько кроя или цвета леггинсов, сколько того, с чем вы их сочетаете. Игра на контрасте между непринужденностью леггинсов и четкой формой тренча помогает сбалансировать их спортивный подтекст. Возможно, это не совсем тот образ, в котором стоит появляться в офисе, но если вы просто бежите на пилатес, встречаетесь с подругой на бранче или покупаете продукты на фермерском рынке – вы будете выглядеть гораздо выигрышнее тех, кто просто накинул поверх леггинсов худи или куртку.

Ажурное трикотажное полотно

Отложите пока инновационный нейлон и полиэстер, ведь сейчас на первый план выходят уютный хлопок и согревающий трикотаж. Для леггинсов сейчас используют пуантель – легкую натуральную ткань с ажурным узором. Такие модели не только выглядят невероятно нежно и эстетично, но и очень приятны на теле.

Шоколадно-коричневый

Еще один цвет, который этой осенью будет конкурировать с черным, – это оттенок черного шоколада. Глубокий, аппетитный и насыщенный, этот цвет заполонил страницы модных изданий и блогов. Поэтому вполне логично, что он добрался и до леггинсов. Почему бы не побаловать себя этим аппетитным трендом?

Триумф капри

Если и есть фасон, который перерос статус временного тренда и превратился в вневременную классику, то это капри. Когда-то эти укороченные брюки до середины голени были прерогативой миниатюрных девушек, а сегодня они настолько повсеместны, что называть их просто тенденцией даже как-то неловко. Впрочем, именно такая популярность гарантирует им место в этом списке. Самый актуальный способ носить капри сейчас – это сочетать их не с коротким спортивным топом, а с элегантной блузкой. Главная привлекательность этой комбинации – отсутствие каких-либо ограничений.

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