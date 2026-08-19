С плеча дедушки: винтажная вещь станет трендом осени 2026 года

Вещь, которую еще несколько лет назад легко было представить в гардеробе дедушки или преподавателя университета, снова возвращается в моду. Осенью 2026 года одним из самых заметных трикотажных трендов станет вязаный жилет – сдержанный, практичный и удивительно универсальный.

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Когда-то такой жилет ассоциировался прежде всего с консервативными образами, однако сегодня дизайнеры и модные инфлюенсеры предлагают гораздо более современное его толкование. Его носят Кендалл Дженнер, Белла Хадид, Кая Гербер и другие знаменитости, а модные бренды все чаще включают безрукавный трикотаж в осенне-зимние коллекции, сообщает WhoWhatWear.

Вязаный жилет снова возвращается в моду

Одна из первых волн популярности этой вещи пришлась на 2019 год, когда Гарри Стайлз появился в Нью-Йорке в жилете Gucci с изображением овец. Этот образ отчасти отсылал к знаменитому свитеру принцессы Дианы 1980 года и быстро вызвал моду на яркий, немного наивный трикотаж.

Теперь тренд сменил направление. Вместо пестрых рисунков, забавных животных и насыщенных оттенков в центре внимания – лаконичные фасоны, благородные цвета и качественная фактура. Серые, молочные, шоколадные, темно-синие, черные и бежевые жилеты легко вписать даже в базовый гардероб.

Главное преимущество этой вещи – возможность носить её в переходный сезон. Жилет добавляет многослойности, но не перегружает образ и хорошо сочетается как с рубашками, так и с футболками, юбками или классическими брюками.

Как носить вязаный жилет осенью 2026 года

С длинной юбкой

Жилет с круглым вырезом можно сочетать с прямой макси-юбкой и балетками. Чтобы комплект не выглядел слишком консервативно, стилисты советуют добавить выразительную брошь, современную сумку или пальто с четкой линией плеч.

С кожаной юбкой

Укороченный жилет с фактурной вязкой прекрасно сочетается с кожаной юбкой-карандашом и туфлями с открытой пяткой. Такой комплект имеет легкий оттенок эстетики 1980-х, однако благодаря простому крою остается актуальным.

С широкими брюками

Для непринужденного городского образа стоит выбрать немного более свободный жилет и широкие брюки со складками. Дополнить наряд можно ретро-кроссовками и замшевой сумкой. В прохладную погоду под жилет легко надеть рубашку или романтическую блузку.

С футболкой и джинсами

Один из самых простых способов носить тренд – белая футболка, прямые джинсы и жилет теплого оттенка. Именно цвет может стать главным акцентом: осенью актуальными будут шоколадный, бордовый, горчичный, оливковый и нежно-желтый.

С классическими брюками

Жилет с V-образным вырезом хорошо смотрится в сочетании с широкими или прямыми костюмными брюками. Такой вариант подойдет и для офиса, и для города. Чтобы образ стал интереснее, классическую обувь можно заменить балетками с необычной фактурой или лоферами.

В сезоне осень-зима 2026 вязаный жилет окончательно отходит от образа старомодной вещи. В сдержанных цветах, с чистым кроем и правильными пропорциями он может стать одним из самых практичных элементов гардероба.

OBOZ.UA ранее писал, какие цветовые сочетания будут в тренде этой осенью.

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