Виктория Бекхэм вернула в моду тренд в прическах из 2010-х: как повторить

Тенденции в сфере красоты постоянно меняются, однако некоторые из них успешно возвращаются спустя годы. Именно это произошло с балаяжем – техникой окрашивания волос, которая была чрезвычайно популярна в 2010-х.

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Новую волну интереса к этому стилю причесок вызвала Виктория Бекхэм, которая продемонстрировала обновленный вариант культового образа. Ее новая окраска уже привлекла внимание поклонников моды и стилистов, пишет The Handbook.

Балаяж снова стал одним из главных трендов

Во время мероприятия в Майами Виктория Бекхэм появилась в элегантном платье цвета тауп с длинными волосами, уложенными в мягкие романтичные волны.

Главным акцентом образа стало окрашивание в технике балаяж, которое создавало естественный эффект волос, осветленных солнцем.

Особенность балаяжа заключается в том, что светлые пряди не имеют четких границ. Благодаря этому более тёмные корни плавно переходят в более светлые кончики, создавая максимально естественный градиент.

Почему этот стиль снова в моде

Хотя техника балаяжа появилась еще во Франции в 1970-х годах, настоящий пик ее популярности пришелся именно на 2010-е. Сегодня стилисты вновь возвращают ее в моду, ведь естественность и плавные цветовые переходы остаются одними из главных тенденций в сфере красоты.

Такой вариант окрашивания выглядит мягко и непринужденно, не требует частого обновления и гармонично отрастает, что делает его практичным выбором для многих женщин.

Как повторить образ Виктории Бекхэм

Чтобы добиться похожего эффекта, стилисты советуют выбирать естественные оттенки, которые всего на несколько тонов светлее базового цвета волос. Лучше всего балаяж смотрится на длинных или средних волосах с легкой волнистой укладкой, которая подчеркивает плавные переходы цвета.

Дополнить прическу помогут мягкие локоны или небрежные волны. Именно так в последние месяцы Виктория Бекхэм носит свои волосы не только на светских мероприятиях, но и во время фотосессий и публичных выходов, демонстрируя, что культовый тренд 2010-х получил современное прочтение.

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