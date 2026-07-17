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Виктория Бекхэм вернула в моду тренд в прическах из 2010-х: как повторить

Елена Былим
Lady Oboz
2 минуты
1,2 т.
Прическа Виктории Бекхэм
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Тенденции в сфере красоты постоянно меняются, однако некоторые из них успешно возвращаются спустя годы. Именно это произошло с балаяжем – техникой окрашивания волос, которая была чрезвычайно популярна в 2010-х.

Новую волну интереса к этому стилю причесок вызвала Виктория Бекхэм, которая продемонстрировала обновленный вариант культового образа. Ее новая окраска уже привлекла внимание поклонников моды и стилистов, пишет The Handbook.

Балаяж снова стал одним из главных трендов

Во время мероприятия в Майами Виктория Бекхэм появилась в элегантном платье цвета тауп с длинными волосами, уложенными в мягкие романтичные волны.

Балаяж на волосах.

Главным акцентом образа стало окрашивание в технике балаяж, которое создавало естественный эффект волос, осветленных солнцем.

Особенность балаяжа заключается в том, что светлые пряди не имеют четких границ. Благодаря этому более тёмные корни плавно переходят в более светлые кончики, создавая максимально естественный градиент.

Прическа как у Бекхэма.

Почему этот стиль снова в моде

Хотя техника балаяжа появилась еще во Франции в 1970-х годах, настоящий пик ее популярности пришелся именно на 2010-е. Сегодня стилисты вновь возвращают ее в моду, ведь естественность и плавные цветовые переходы остаются одними из главных тенденций в сфере красоты.

Виктория Бекхэм вернула балаяж.

Такой вариант окрашивания выглядит мягко и непринужденно, не требует частого обновления и гармонично отрастает, что делает его практичным выбором для многих женщин.

Как повторить образ Виктории Бекхэм

Какой балаяж у Виктории Бекхэм.

Чтобы добиться похожего эффекта, стилисты советуют выбирать естественные оттенки, которые всего на несколько тонов светлее базового цвета волос. Лучше всего балаяж смотрится на длинных или средних волосах с легкой волнистой укладкой, которая подчеркивает плавные переходы цвета.

Дополнить прическу помогут мягкие локоны или небрежные волны. Именно так в последние месяцы Виктория Бекхэм носит свои волосы не только на светских мероприятиях, но и во время фотосессий и публичных выходов, демонстрируя, что культовый тренд 2010-х получил современное прочтение.

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МодаСтильприческиволосыВиктория Бекхэм
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