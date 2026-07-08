5 трендов этого лета: какие вещи сделают вас мегастильной

Этим летом мода отходит от сдержанного минимализма и возвращается к более ярким и смелым вещам. В тренде платья в стиле нижнего белья, спортивные футболки, бахрома, короткие беговые шорты и украшения с морскими мотивами.

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Летний гардероб в 2026 году становится менее предсказуемым. Вместо полностью нейтральных образов модницы всё чаще выбирают необычные силуэты, насыщенные цвета, фактурные детали и вещи, которые ещё недавно казались слишком смелыми для повседневного стиля, сообщает WhoWhatWear.

Платья в стиле нижнего белья

Один из самых нежных трендов лета – легкие платья, похожие на ночные рубашки или винтажные модели babydoll. Они отличаются свободным силуэтом, тонкими деталями, иногда кружевом, бантиками или мягкими пастельными оттенками.

Чтобы такое платье не выглядело слишком домашним, его стоит сочетать с "более взрослыми" аксессуарами. Это могут быть аккуратные босоножки, балетки, сумка четкой формы или более грубая обувь для контраста.

Лучше всего этот тренд работает тогда, когда образ становится продуманным: платье лёгкое и романтичное, но обувь и сумка сразу переносят его в городской стиль.

Спортивные футболки

Спортивные джерси и футболки с номерами стали одним из самых заметных трендов лета. Их носят не только на матчах или спортивных мероприятиях, но и в повседневных образах.

Такие вещи хорошо сочетаются с джинсами, мини-юбками, широкими шортами, кедами или даже более элегантной обувью. Главное – не воспринимать спортивную футболку слишком буквально. Она может служить ярким акцентом, а не частью формы. Особенно актуальными стали футбольные мотивы, командные цвета и крупные графические элементы. Это простой способ сделать образ более динамичным и менее скучным.

Бахрома

Бахрома вернулась, но не только в стиле бохо. Этим летом она становится более современной и сдержанной: длинные тонкие нити появляются на сумках, топах, юбках, платьях и даже вечерних нарядах.

Этот элемент придает движение и сразу делает образ интереснее. Бахрома особенно хорошо смотрится в отпускных нарядах, но её можно носить и в городе – например, в виде сумки или топа с минималистичными брюками. Чтобы не перегрузить образ, лучше выбрать одну вещь с бахромой, а остальные оставить более простыми.

Короткие беговые шорты

Еще один тренд, пронизанный ностальгией по прошлым десятилетиям – короткие беговые шорты в стиле 80-х и 2000-х. Обычно они имеют спортивный крой, боковые полоски, разрезы или изготовлены из легкой эластичной ткани.

Их сочетают с рубашками, майками, жакетами, балетками, кедами или босоножками на небольшом каблуке. Секрет в балансе: если шорты очень спортивные, верх может быть более элегантным.

Украшения с рыбками

Самый забавный и в то же время очень летний тренд – украшения с морскими мотивами. Особенно популярными стали подвески в виде рыбок, сардин, ракушек или других деталей, связанных с морем.

Они хорошо сочетаются с льняными рубашками, белыми майками, сарафанами, купальниками, пляжными комплектами и простыми летними платьями.

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