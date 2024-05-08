Ведущие Евровидение 2024 года выбрали штанные костюмы в цветах сцены. Фото

В шведском городе Мальме стартовал первый полуфинал 68-го песенного конкурса Евровидение 2024 года. На сцену Malmö Arena вышли ведущие – комидиант Петра Меде и голливудская актриса, родом из Стокгольма, Малин Акерман.

Шведские знаменитости засияли под яркими вспышками в брючных костюмах, выполненных в цветах Евровидения 2024. На основе сочетания северного сияния и гармоничного ритма звуковых эквалайзеров была создана визуальная идентичность конкурса этого года.

Петра Меде, которая уже в третий раз выходит на сцену конкурса в роли ведущей, облачилась в ярко-оранжевый наряд: атласный пиджак и брюки из такого же материала. Жакет комика украшала интересная деталь в виде перевязанного на декольте шарфа, а также серебряная брошь, к которой подходили блестящие кольца звезды. Стилисты Меде сделали ведущей пробор на бок и добавили объем волосам.

Ее коллега, Малин Окерман, была одета в похожий костюм розового оттенка, однако более приталенного фасона. Пиджак сужался на талии ведущей, которую подчеркнули большие пуговицы. Пряди знаменитости были завиты в легкие волны.

OBOZ.UA проводил онлайн-трансляцию первого полуфинала Евровидения 2024. Как прошел первый этап конкурса – смотрите здесь.

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