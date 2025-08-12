В моде будут текстуры: какой маникюр выбрать осенью-2025

Мастера маникюра отмечают: это время года – идеальное время для игры с объемными деталями, сложными узорами и сочетанием различных материалов. На первый план выходят бархатные ногти, 3D-декор, хромированные покрытия и эффект "кошачий глаз". Модницы смогут выбрать как яркие, так и сдержанные оттенки, но ключевым акцентом станет текстура.

Среди трендов – смешанные металлы, прозрачные текстильные узоры, эффект ауры и даже животный принт. Есть место как для ультраминимализма, так и для максималистичных решений с крупными кристаллами. Осенью маникюр станет не просто дополнением образа, а полноценным модным аксессуаром.

Смешанные металлы

В этом сезоне забываем о старом правиле "серебро с золотом не сочетаются". Осенний маникюр допускает смешивание металлов в любых пропорциях. Можно выбрать минималистичный дизайн или создать многослойный 3D-эффект с хромовой пудрой, аппликациями и цветными кристаллами. Такой стиль особенно хорошо подходит к вечерним образам и добавляет ощущение роскоши.

Сдержанная элегантность

Нежные кристаллы поверх нюдового лака – выбор тех, кто стремится к деликатному блеску. Оптимальными являются верблюжий и розово-нейтральный оттенки, которые подходят для любого тона кожи. Добавьте мелкие "гвоздики" или камушки с плоской основой для ненавязчивого сияния. Такой маникюр легко впишется как в повседневный, так и в праздничный образ.

Прозрачный текстиль

Кружево, имитация змеиной кожи или другие тканевые узоры на бледно-розовой или телесной основе – тренд для тех, кто ценит изящество. Создается эффект дорогих полупрозрачных материалов, выглядящих чрезвычайно женственно. Идеально сочетается с легкими платьями, шелком и романтичными аксессуарами.

Капельный хром

Абстрактные хромовые узоры в сочетании с 3D-гелем создают эффект "ювелирного" покрытия. Это может быть серебро на матово-черном фоне, цветные хромированные французские кончики или металлические пятна на нюдовой основе. Такой дизайн добавляет образу футуристичности и смелости.

Уютная аура

Эффект ауры продолжает оставаться в тренде, но осенью он приобретает теплые и насыщенные оттенки. Сиреневый, белый, светло-розовый – эти цвета создают мягкий переход и напоминают об уюте осенних вечеров. Стиль прекрасно подходит для сочетания с объемными свитерами и пальто в мягких тонах.

Животный принт

Леопард, зебра, тигровые полосы – эти мотивы не сдают позиций. Осенью-2025 животный принт делают более сдержанным: ограничивают его кончиками или верхней частью ногтя. Это позволяет сохранить изысканность, но в то же время добавить игривую нотку.

Грубые кристаллы

Максимум блеска – ключевой лозунг этого тренда. Крупные стразы и жемчуг с плоской основой крепятся на ноготь с помощью специального клея, создавая яркий 3D-эффект. Идеальный вариант для вечеринок или событий, где маникюр должен стать главным акцентом образа.

Обнаженные текстурированные ногти

Нюдовые оттенки в сочетании с фактурными деталями создают минималистичный, но стильный эффект. Холодный подтекст кожи хорошо подчеркнет розово-нюдовый, теплый – бежевый или верблюжий. Такой маникюр подходит для любых жизненных ситуаций и не противоречит дресс-коду.

