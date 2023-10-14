В толстых очках и старомодной одежде: Джоли заметили в Париже в новом образе. Фото

Голливудская суперзвезда Анджелина Джоли появилась на улицах Парижа в обновленном образе, который примеряла для роли в фильме "Мария". На экране актриса воплотит американскую певицу греческого происхождения Марию Каллас. По данным СМИ, все образы Джоли будут повторять оригинальные наряды оперной дивы.

На Вандомской площади Джоли появилась в толстых очках и старомодной одежде, которую подчеркивала такая же неактуальная ныне прическа. OBOZ.UA решил показать всемирно известную исполнительницу и ее героиню в воплощении Джоли (чтобы посмотреть фото, доскролльте до конца страницы).

Лента "Мария" выйдет ориентировочно в 2024 году и станет первой за 3 года киноработой, в которой снялась американская актриса. Фильм расскажет о жизни оперной певицы Марии Каллас в 1970-х годах в Париже на закате карьеры.

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Это были последние годы жизни певицы, дожившей всего до 53 лет. Для роли Джоли успешно "состарили" благодаря гриму, прическе и одежде.

Актрису нарядили в простой и закрытый серый костюм, коричневое короткое пальто, высокие сапоги и толстые очки, которые артистка носила в жизни редко. В кадре Джоли предстала с двумя песиками. Как известно, Мария Каллас имела двух пуделей разных цветов, с которыми не расставалась.

Фильм "Мария" Пабло Ларраина, как считается, станет финальной частью трилогии об известных женщинах 20 века. Ранее режиссер воплотил на экранах истории принцессы Дианы ("Спенсер") и Жаклин Кеннеди ("Джеки"). Оба фильма номинировались на "Оскар" за лучшую женскую роль.

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