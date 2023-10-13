Первая леди рекомендует: 5 осенних образов Зеленской, которые захочется повторить

Первая леди Украины Елена Зеленская имеет элегантный и утонченный вкус, поэтому ее стиль является вдохновением для многих украинок. Образы жены украинского президента сдержанные и строгие, но в то же время трендовые и всегда имеют в себе какую-то изюминку или скрытый смысл, как, например, символическая брошь в виде кувшина-петушка из Бородянки или уникальный крой пиджака. Осенью этого года Елена Владимировна успела продемонстрировать уже не один изысканный аутфит, который следует взять на вооружение украинским модницам.

OBOZ.UA решил показать пять самых интересных, по мнению редакции, образов первой леди за сентябрь и октябрь 2023-го. Возможно, они вдохновят кого-нибудь на обновление своего осеннего гардероба. Что важно, жена гаранта одевается в исключительно украинские бренды, благодаря чему популяризирует отечественную fashion-индустрию заграницей.

Серый костюм-тройка с символической брошью

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В этом году женские костюмы-тройки стали едва ли не самым громким трендом. В теплое время года красавицы носили только жилетку, удачно комбинируя ее не только с брюками, но и с юбками или джинсами. С приходом холода образ стал полноценным за счет добавления жакета. Что касается Зеленской, она продемонстрировала этот стильный лук на встрече с первой леди Соединенных Штатов Америки Джилл Байден в рамках 78-й сессии Генассамблеи ООН. Трендовый образ она дополнила знаковой брошью-петушком от украинского бренда Gunia Project.

Оригинальный костюм из коллекции "Мрія"

В этом хоть и сдержанном, но достаточно оригинальном костюме от отечественного бренда Bobkova Елена Зеленская прибыла в Нью-Йорк 19 сентября. Наряд кофейного оттенка впервые был представлен зимой этого года во время Недели моды в Берлине. Он стало частью коллекции под названием "Мрія". Как рассказывала сама дизайнер Кристина Бобкова, это образ для современной украинской женщины, которая сталкивается с невиданной трагедией, но должна продолжать свою повседневную жизнь. Конечно, особое внимание в аутфите привлекает интересный фасон пиджака. Акцент на талии за счет массивного пояса и объемные необычные карманы удачно подчеркивают фигуру.

Вышиванка "Полтавская" с классическими брюками

В гардеробе первой леди Украины десятки невероятно красивых вышиванок, которые она надевает на торжественные события и важные зарубежные визиты. Эту рубашку под названием "Полтавская" от известного отечественного бренда Etnodim и Национального центра народной культуры "Музей Ивана Гончара" Зеленская надела для выступления перед студентами Джорджтаунского университета в Вашингтоне, США. Уникальность роскошного традиционного наряда состоит в том, что он был создан на основе фрагментов вышиванок, которые невозможно восстановить. Они датируются XVIII-XX веками и хранятся в Музее Гончара. Вышиванка имеет ленты по спине, которые можно завязать в элегантный бантик, а орнаменты вышиты "белым по белому", что делает общий образ крайне нежным. А в сочетании с черными классическими брюками вышиванка смотрится еще и очень стильно. Это в свое время еще Иван Франко доказал.

Структурированный пиджак необычного кроя и широкие брюки

А для сентябрьской поездки в Канаду Зеленская выбрала костюм песочного оттенка от известного украинского дизайнера Эльвиры Гасановой. Приталенный структурированный пиджак оригинального кроя гармонично сочетался с брюками оверсайз. Образ дополняла золотая брошь в виде цветка под названием "Полин, Євшан-Зілля". Это украшение первой леди создал всемирно известный украинский дизайнер Руслан Багинский.

Блуза с воротником с драпировкой и красивыми рукавами

Если образы с пиджаками вам надоели, то обратите внимание на лук, в котором Елена Зеленская получала награду Clinton Global Citizen Award из рук супругов Клинтонов. Внимание привлекает роскошная белая блуза от украинского бренда A.M.G. с воротником с драпировкой и епископскими рукавами. Ее она скомбинировала с черными брюками-палацо от бренда Six и кожаным черным поясом.

Как писал OBOZ.UA, ранее Елена Зеленская посетила Киевскую областную детскую больницу и, функционирующую в ней, "Школу супергероев". Для своего визита она выбрала темно-синий брючный костюм и самую удобную обувь столетия – лоферы. Самые модные способы, как их носить – смотрите в нашем материале.

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