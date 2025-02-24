В моду вернулся джинсовый антитренд из 70-х, который в этом году будут носить все

Мода снова делает виток в прошлое, а именно в 70-е: расклешенные джинсы, когда-то считавшиеся устаревшим трендом, возвращаются на вершину популярности. И хотя еще недавно джинсы-скинни казались неизменной классикой, сегодня они уступают место свободным и драматическим силуэтам.

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Ключевой момент этого возрождения произошел на Суперкубке LIX, где Кендрик Ламар вышел на сцену в светлых джинсах-клешах от Celine. Его образ мгновенно привлек внимание модного сообщества, превратив некогда противоречивый фасон в главную тему обсуждений, пишет Who What Wear.

Последние несколько лет деним испытал настоящие трансформации. В начале 2020-х разразилась дискуссия вокруг джинсов-скинни: поколение зуммеров отбросило их как устаревшую модель, отдав предпочтение широким и свободным фасонам. На смену пришли mom jeans, прямые брюки и даже ультрамешковатые силуэты в стиле 90-х и 2000-х.

Однако мода циклична. После нескольких сезонов доминирования oversize-моделей стали появляться первые намеки на возвращение традиционных силуэтов. Некоторые бренды начали продвигать узкие джинсы и фасоны, еще недавно считавшиеся "устаревшими". И вот теперь в центре внимания – клеш, один из самых обсуждаемых стилей в джинсовой истории.

Расклешенные джинсы уже несколько сезонов появляются в коллекциях ведущих брендов, таких как Celine, Saint Laurent и Stella McCartney. Их возвращение объясняется не только цикличностью моды, но и желанием экспериментировать после длительного преобладания прямых и мешковатых моделей.

Ранее OBOZ.UA писал, что непопулярный цвет джинсов стал трендом 2025 года. Весна-лето этого года проходит под знаком пастельных оттенков, и нежный розовый стал одним из главных цветов сезона, плавно трансформируя деним в новом стилистическом прочтении.

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