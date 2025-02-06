Непопулярный цвет джинсов стал трендом 2025 года: лучшие варианты весенних образов

Еще недавно розовые джинсы оставались без внимания модных критиков, но в 2025 году они неожиданно ворвались в тренды. Весна-лето этого года проходит под знаком пастельных оттенков, и нежный розовый стал одним из главных цветов сезона, плавно трансформируя деним в новом стилистическом прочтении.

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Джинсы стали неотделимой частью современного гардероба, сменяющегося вместе с модными тенденциями. Если в предыдущие сезоны главное внимание уделяли фасонам (мешковатые, скинни, прямые, с заниженной талией), то весной 2025 года главным объектом интереса стал цвет. Как пишет Vogue Italia, на подиумах появились джинсы во всех возможных оттенках розового – от нежного абрикосового до насыщенного цвета фуксии.

Пастельные тона стали основой коллекций ведущих дизайнеров, среди которых Chloé, представивший розовый деним в мягких, природных оттенках. Джинсы с высокой талией и широкими штанинами легко сочетаются с нейтральными песочными тонами, что подчеркивает бохо-эстетику бренда. Также бренд Tabi показал свою интерпретацию тренда в стиле делаве, комбинируя джинсы с укороченными блузами с пышными рукавами.

Розовые джинсы отлично вписываются как в обыденный, так и в более элегантный стиль. Они идеально сочетаются с белой рубашкой и пиджаком в стиле кэжуал, свитшотом и кроссовками для городских луков, туфлями-лодочками и объемным жакетом для создания изящного образа, цветными блоками – например, с красным или коралловым.

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