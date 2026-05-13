Подходит всем: какую челку выбрать в 2026 году

В 2026 году одним из самых универсальных вариантов челки станут U Bangs – мягкая челка в форме перевернутой буквы U. Ее главное преимущество в том, что она подходит почти всем типам лица и отрастает без неопрятного эффекта.

Такая челка короче посередине и постепенно удлиняется к вискам, благодаря чему красиво обрамляет лицо. Это трендовый и практичный вариант, который можно адаптировать под разную густоту волос и форму лица, информирует Myself.

Что такое U Bangs

U Bangs – это мягкая вариация классической челки, которая получила название из-за своей формы. В отличие от ровного прямого среза, пряди здесь образуют плавную округлую линию, похожую на перевернутую букву U.

В центре челка остается самой короткой, а ближе к бокам постепенно удлиняется и почти незаметно переходит в основную длину волос.

Еще одно преимущество U Bangs – они достаточно легко отрастают. Из-за плавного перехода к боковым прядям такая челка не требует слишком сложного ухода и не выглядит небрежно уже через несколько недель после стрижки.

Кому подходит такая челка

U Bangs считают одним из самых универсальных вариантов челки. Лучше всего она подойдет на тонких или средних по густоте волосах.

Если волосы густые, такая челка тоже возможна, но ее стоит немного проредить. Иначе она может быть слишком плотной и потерять ту самую мягкую округлую форму, ради которой ее и выбирают.

Форма лица здесь не имеет решающего значения. На круглом, овальном или сердцевидном лице U Bangs помогают уравновесить пропорции и придать чертам больше четкости. Для квадратного лица лучше выбирать чуть более длинный и менее густой вариант – так линии будут казаться более мягкими.

Секрет этой челки – не в одной конкретной длине, а в возможности подстроить ее под внешность. Мастер может сделать середину короче или длиннее, оставить боковые пряди более легкими, проредить густые волосы или, наоборот, добавить объема тонким.

Как укладывать U Bangs

U Bangs не требуют сложной укладки. После мытья волос можно нанести немного мусса для объема у корней челки, чтобы пряди лучше держали форму и не выглядели жесткими.

Далее челку стоит высушить феном с помощью круглой щетки. Начинать лучше с центральной части, постепенно двигаясь к бокам. Щетку нужно слегка прокручивать вниз и от лица – так формируется характерная мягкая U–линия. После сушки челке надо дать несколько секунд остыть, а затем расправить пряди пальцами.

По желанию кончики можно немного проработать выпрямителем или добавить текстуру специальным спреем. А вот с лаком лучше не перебарщивать.

