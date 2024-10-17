Ужасно красиво. Нейл-мастера показали лучший маникюр на Хэллоуин: 10 идей, которые захочется повторить

Осень – лучшее время года, когда можно воплотить наиболее оригинальные и одновременно жуткие идеи декорирования ногтей, которые будут выглядеть непревзойденно во время празднования Хэллоуина. Хотя 1 ноября уже совсем близко, еще достаточно времени, чтобы выбрать идеальный "ужасный" маникюр.

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Несмотря на то, решите ли вы в этом году превратиться в экстравагантную ведьму или кровожадного вампира, создать полноценный образ без соответствующего дизайна вряд ли удастся. Редакторы издания Vogue собрали лучшие варианты мани для мистического праздника, которые показали нейл-мастера.

Френч с привидениями

Французский маникюр – один из немногих видов декорирования ногтей, который можно легко приурочить для любого праздника. Хэллоуин не стал исключением. Замените привычные белые полоски на милых призраков и вы создадите отличный дизайн, который подойдет как для костюмированной вечеринки, так и на повседневную жизнь.

Тыковки

Без сомнений, ни один осенний маникюр не обойдется без оранжевых тыкв, придающих особую атмосферу внешнему виду.

Паутинка

В течение многих лет существования Хэллоуина паутина стала одним из самых узнаваемых символов праздника. Так почему бы не добавить ее в свой маникюр? Попытайтесь соединить рисунки с мерцающим лаком для более эффектного дизайна.

Капли крови

Больше жуткости своему образу можно добавить с помощью "капелек крови", созданных красным лаком, в вашем маникюре.

Колючки розы

Любители более смелых и экстравагантных дизайнов могут попытаться создать имитацию розы на своих ногтях. Объемные колючки точно не останутся без внимания окружающих.

Трещины на ногтях

Красный и черный лаки помогут создать прекрасный "ужасающий" маникюр, который будет выглядеть, будто на ваших ногтях образовались маленькие трещины.

Кости и пламя

Хэллоуин это идеальное время для экспериментов. Не удерживайте свое желание иметь уникальный мани и попробуйте добавить несколько жутких рисунков с черепом и костями.

"Отравные" ногти

Яркие оттенки лаков в сочетании со знаками, предупреждающими о токсичных материалах, будут прекрасно выглядеть на ваших ногтях во время вечеринки, приуроченной к Хэллоуин.

Ногти аура

Трендовый дизайн с аурой станет отличным вариантом для появления на мистическом празднике. Добавьте несколько объемных фигурок, и ваш мани будет не только жутким, но и соберет слишком много комплиментов.

Зашитые царапины

Создайте на ногтях имитацию глубоких царапин, и у вас получится эффектный дизайн, от которого будет остывать кровь.

Ранее OBOZ.UA рассказал о жутких идеях маникюра, от которых стынет кровь.

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