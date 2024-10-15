Осенний маникюр на Хэллоуин 2024: жуткие идеи, от которых стынет кровь. Фото
Уже через пол месяца, а именно 31 октября, почти весь мир будет праздновать праздник, главной песней которого стала Spooky scary skeletons, – Хэллоуин. Еще есть немного времени, чтобы выбрать лучший дизайн маникюра, который поможет воплотить весь "ужасающий" и одновременно смешной образ в жизнь.
В моде этого дня, как обычно, яркие акценты, темные оттенки, геометрические формы и жуткие мотивы, буквально "наводящие ужас". Cosmopolitan пишет, что маникюр очень важен для Хэллоуина, ведь вне зависимости от желаний, образ должен быть завершен, а неточный цвет ногтей может все испортить.
Минималистичность
Милое привидение
Вдохновения Франкенштейном
Летучие мыши в свете фонарей
Кровавые капельки
Магия ночи
Кошачьи глаза
Франкенштейн
Каспер
Тыковки
"Крик" – классика Хэллоуина
Красочный Хэллоуин
"Охотники за привидениями"
"Кровавые" пятна
"Паутинное" омбре
Ранее OBOZ.UA писал, что мастер маникюра Селены Гомес и Гайди Клум показал идеальные ногти на Хэллоуин 2024. Яркие оттенки создадут настроение в пасмурную погоду.
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