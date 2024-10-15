Осенний маникюр на Хэллоуин 2024: жуткие идеи, от которых стынет кровь. Фото

Уже через пол месяца, а именно 31 октября, почти весь мир будет праздновать праздник, главной песней которого стала Spooky scary skeletons, – Хэллоуин. Еще есть немного времени, чтобы выбрать лучший дизайн маникюра, который поможет воплотить весь "ужасающий" и одновременно смешной образ в жизнь.

Видео дня

В моде этого дня, как обычно, яркие акценты, темные оттенки, геометрические формы и жуткие мотивы, буквально "наводящие ужас". Cosmopolitan пишет, что маникюр очень важен для Хэллоуина, ведь вне зависимости от желаний, образ должен быть завершен, а неточный цвет ногтей может все испортить.

Минималистичность

Милое привидение

Вдохновения Франкенштейном

Летучие мыши в свете фонарей

Кровавые капельки

Магия ночи

Кошачьи глаза

Франкенштейн

Каспер

Тыковки

"Крик" – классика Хэллоуина

Красочный Хэллоуин

"Охотники за привидениями"

"Кровавые" пятна

"Паутинное" омбре

Ранее OBOZ.UA писал, что мастер маникюра Селены Гомес и Гайди Клум показал идеальные ногти на Хэллоуин 2024. Яркие оттенки создадут настроение в пасмурную погоду.

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