Устаревшие аксессуары, которые не стоит носить весной и летом 2025 года

В новом сезоне мода на аксессуары кардинально меняет свое направление. Весна и лето 2025 года диктуют акцент на функциональность, комфорт и продуманные детали, вместо показной эстетики.

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Устаревшие аксессуары, которые еще недавно были "на пике", теперь лишь усложняют образ и выглядят неуместно. Стилисты призывают отказаться от вещей, которые не соответствуют новым стандартам модной практичности.

Вместо того чтобы слепо следовать старым микротрендам, стоит сосредоточиться на долговечности и универсальности выбора.

Прощание с миниатюрными сумочками

Крошечные сумки, которые вмещают только губную помаду, потеряли актуальность в 2025 году. На их место пришли вместительные сумки-тоуты, сочетающие в себе стиль и практичность. Теперь модно выглядеть так, будто вы собрались на день вне дома, не жертвуя удобством.

Среди трендовых моделей - большие кожаные сумки с ручками или на плечевом ремешке. Особенно популярны сумки в стиле "больничного чемодана" или винтажные варианты а-ля 2000-е. Такие аксессуары позволяют подчеркнуть непринужденность образа и не ограничивают в выборе вещей, которые можно с собой взять.

Массивная бижутерия и шарфы

Еще один антитренд - изящные, едва заметные украшения. Вместо тонких цепочек и сережек-гвоздиков в тренде массивные украшения: крупные серьги-кольца, объемные браслеты, хаги с миксом металлов. Эклектика в ювелирных изделиях - новый модный стандарт.

Кроме того, актуальными стали шелковые шарфы, которые легко превращают повседневный лук в стильный образ. Их можно носить на шее, голове или даже завязать на сумке. Цветовая палитра - смелая: в моде узоры, насыщенный вишнево-красный и эксперименты с фактурами.

Массивные кроссовки

Массивные кроссовки, которые были в моде последние несколько лет, постепенно выходят из употребления. Их заменяют легкие и богемные варианты обуви: шлепанцы на платформе, сабо, минималистичные сандалии на ремешках. Вместо грубых форм - изящество и намек на ретро.

Такая обувь идеально подходит для жаркой погоды и позволяет создавать образы без избыточного веса. Универсальность, легкость и гармония с другими вещами гардероба - вот главные критерии выбора модной обуви в 2025.

Ранее OBOZ.UA писал, какие базовые вещи, по мнению стилистов, должна иметь в гардеробе каждая женщина для создания изысканных образов.

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