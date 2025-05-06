Как собрать изысканный образ: 6 базовых вещей, которые легко найти

Составить изысканный образ — не обязательно означает тратить сумасшедшие суммы или следовать всем модным тенденциям одновременно. В 2025 году стиль строится на простоте, качестве и удачных сочетаниях. Секрет заключается в базовом гардеробе, который легко адаптируется к любой ситуации – от деловой встречи до ужина с друзьями.

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Стилисты убеждены: несколько универсальных вещей могут стать основой десятков эффектных лугов. Главное – знать, на что обратить внимание. OBOZ.UA рассказывает о 6 вещах, которые сделают ваш образ элегантным и актуальным без лишних усилий.

Рубашки на пуговицах с большими манжетами

Это универсальный элемент, придающий нотке изысканности. Хлопковая рубашка оверсайз с острым воротником, полосатая поплиновая рубашка или модель с многопозиционной застежкой – такие детали делают образ завершенным. Эти платья легко комбинировать с джинсами или брюками, создавая как обычный, так и деловой стиль. Они идеально подходят для тех, кто ценит уют и элегантность.

Темный деним

Джинсы средней или высокой посадки, модели с широкими брюками или в скандинавском стиле придают образу сдержанной роскоши. Темный деним выглядит дорого и легко сочетается с другими базовыми вещами, например с блейзером или топом с вырезом-лодочкой. Этот элемент гардероба подходит для любого события – от casual-прогулок до вечерних выходов.

Черные пиджаки

Это классика, которая никогда не выходит из моды. Льняные, приталенные, с подплечниками или в форме песочных часов – такие блейзеры создают структурированный силуэт. Модели с золотыми пуговицами добавляют нотку роскоши, делая их идеальными для офисных образов или особых событий. Это инвестиция в стиль, окупаемая универсальностью.

Черные туфли на каблуке

Это обувь, которая завершает любой образ. Они придают утонченность как к джинсам, так и к платьям, подчеркивая элегантность. В 2025 году дизайнеры делают ставку на минималистичные модели с тонкими ремешками, которые выглядят стильно и достаточно комфортны.

Это незаменимая деталь для создания изысканного облика.

Топы с вырезом-лодочкой

Этот элемент одежды предлагает новую альтернативу обычным футболкам. Их нежный силуэт подчеркивает шею и ключицы, придавая женственности. Такие топы можно носить как с широкими брюками, так и с джинсами, создавая непринужденный, но изысканный образ. Они идеально вписываются в тренды 2025 года, где акцент делается на простоту и элегантность.

Брюки широкого кроя

Однотонные модели в сером, черном или зеленом цвете, а также брюки с плеском в полоску выглядят стильно и современно. Они создают эффектный силуэт и легко сочетаются с блейзерами или топами. Широкие брюки – это тренд, который остается актуальным благодаря своей универсальности и способности придавать образу изысканности.

OBOZ.UA ранее писал советы стилистов, как одеваться, чтобы выглядеть изысканно и дорого.

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