'Устаревшая' прическа из прошлого века неожиданно покорила подиум. Фото

Ни для кого не секрет, что мода постоянно меняется, поэтому иногда ведущие позиции индустрии занимают тренды, которые в течение длительного времени считались устаревшими. В этом сезоне подиум неожиданно покорил элегантный пучок с оригинально уложенными передними прядями волос в форме волны, что был популярен в 80-х годах.

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Как отмечает Vogue, звездный парикмахер Сэм Макнайт решил воссоздать культовую прическу на моделях во время демонстрации новой коллекции одежды дизайнера Ричарда Куинна, вдохновившись образом французской актрисы Катрин Денев. Звезда продемонстрировала стильную укладку в фильме "Голод".

По словам эксперта, прическа актрисы привлекла его внимание тем, что она одновременно объемна и элегантна. Благодаря тому, что передние пряди волос уложены в осторожную волну, удается создать гламурный образ, идеально сочетающийся с современными тенденциями моды.

Кроме того, как отметил Сэм Макнайт, эту прическу можно легко воспроизвести. Для этого нужно нанести на волосы средство для объема, после чего сделать легкий пучок, оставив свободными несколько передних прядей. Их нужно начесать и уложить в необходимую форму с помощью средств для стайлинга.

"Это не прическа в стиле бохо, это что-то кардинально другое. Мне приятно видеть, что гламур прошлого возвращается в наше время", – отметил парикмахер.

Ранее OBOZ.UA рассказал, что сеть покорил модный трюк с волосами, который сможет повторить каждая.

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