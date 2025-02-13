Простая прическа в стиле сестер Олсен: сеть покорил модный трюк с волосами, который сможет повторить каждая

С началом 2025 года инфлюэнсеры и модные эксперты вспомнили старый трюк с волосами, который стал визитной карточкой сестер-актрис Мэри-Кейт и Эшли Олсен. В свое время они проигнорировали тенденцию на голливудские локоны и сложные прически, появляясь на светских событиях со спрятанными в одежду концами волос.

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Лайфхак долго оставался недооцененным, пока суровые зимние морозы не заставили блогеров поберечь ломкие пряди от ветра и перепада температуры. О новом тренде пишет французский Vogue.

Модный трюк предполагает, что чистые и высушенные феном волосы не нужно укладывать в высокие прически или распускать ниспадающими по верхней одежде волнами. Вместо этого концы следует осторожно спрятать под воротник или аксессуары.

Это может быть куртка, пальто или шарф, а более продвинутые модные инфлюэнсеры повторили образы сестер Олсен и спрятали концы в гольфы и рубашки. Этот тренд не только придает обычному стилю больше небрежности и гранжа, но и может помочь прядям пережить морозные температуры.

Примечательно, что идею подхватили не только пользователи сети, но и знаменитые дизайнеры. В частности, на показе нью-йоркского бренда Khaite модели демонстрировали одежду, под которой стилист Гвидо Палау спрятал их длинные волосы. Такая прическа также была замечена на показах Calvin Klein и Altuzarra.

Повторить его очень легко. Чтобы образ выглядел непринужденным, но сексуальным, следует немного вытащить волосы из-под воротника. Это позволит сохранить объем на затылке. Если более короткие передние пряди будут падать на лицо, их можно заправить за уши или оставить свободными.

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