Украинский стилист назвала цветовые сочетания, которые никогда не выходят из моды: что такое total-образы и как их правильно носить

Существуют цветовые сочетания в одежде, которые будут актуальны в любом сезоне и при любых модных изменениях. Их называют total. Украинский стилист Юлико объяснила, что они всегда впишутся в любой дресс-код и событие.

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Как рассказала модная экспертка в Instagram, это не черно-белые вещи, но они также имеют монохромную составляющую. Эти сочетания, известные как total-образы, состоят из одежды в одном оттенке, или в максимально ему сходных, не сильно отличающихся друг от друга.

Они являются беспроигрышными вариантами для любого сезона. Более того, total-образы не только придают гармоничности и стиль, но и делают вид цельным и утонченным.

"Цветное сочетание, которое будет актуально каждый сезон, что бы ни произошло. Вы, возможно, подумали, что сейчас буду рассказывать о черно-белом... Нет, я вам расскажу о кое-чем другом – и это монохромное сочетание цветов. Или его еще называют total black, total white, total pink, total red... То есть образ полностью в одном цвете. Или в оттенках, которые не очень отличаются друг от друга. Эти образы будут актуальны каждый сезон", – отметила Юлико.

Такие total-образы идеально впишутся в дресс-код любого мероприятия, официального приема, вечеринки или прогулки. Они могут быть как сдержанными и классическими, так и яркими и смелыми – все зависит от настроения и личных предпочтений.

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