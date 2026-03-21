Укладывать не нужно: названа идеальная прическа на весну 2026 года
Весна всегда приносит с собой непредсказуемую погоду, но в этом сезоне вам не придется волноваться за свою прическу из-за сезонных скачков влажности и ветра. Самая модная стрижка позволяет не беспокоиться об укладке и не проводить много времени у зеркала перед выходом из дома.
Как пишет издание City Magazine, иконы стиля в этом сезоне делают ставку на раскованный боб, излучающий расслабленный гламур. При этом, чтобы создать дерзкую и эффектную прическу, вам понадобится всего несколько минут.
Тренд на естественность
Многие женщины признаются, что устали тратить утром время на укладку волос феном и другими инструментами. Весной это особенно бессмысленное занятие, ведь типичный для этого сезона порыв ветра может за секунду разрушить то, что создавалось ценой времени и усилий. Добавьте к этому 80% влажности воздуха и еще раз хорошо подумайте – действительно ли нужно так тщательно выпрямлять волосы, если погода их враз растрепает, как только вы окажетесь за дверью своего дома?
Именно поэтому эта весна несет с собой тренд на прическу, которая выглядит небрежно подстриженной, а на самом деле является хорошо продуманным стилем. Такой боб длиной до челюсти подхватывает моду на естественность и делает весь образ дерзким и живым. Его секрет кроется в игривых волнах, разлетающихся во всех возможных направлениях. Забудьте об идеальной симметрии. Чем больше хаоса будет у вас на голове, тем лучше.
Такая прическа излучает современный, непринужденный шарм. Она выглядит так, будто вы не приложили к ней никаких усилий. При этом делает образ завершенным и утонченным. Раскованный боб идеально подходит именно для современной женщины, которая просто не имеет времени (или желания) усложнять себе жизнь с утра.
Сделайте погоду своим союзником, а не врагом
Лучше всего в этом тренде то, что ваши волосы "живут" вместе с вами. Вместо того, чтобы бороться с влажностью, дождем и ветром с помощью сверхпрочного лака, дайте волосам свободно реагировать на весенние погодные капризы. От них такая прическа становится только лучше. Когда дует ветер, волосы просто получают дополнительный объем. А когда на улице сыро, ваша естественная текстура проявляется еще ярче.
Это буквально прическа, которая эстетически пережила бы апокалипсис, а вы при этом все равно выглядели бы, как будто только что сошли с подиума. Поэтому примите свой натуральный вид и позвольте природе сделать то, за что вы раньше платили парикмахеру. Пушистые, немного вьющиеся волосы – это больше не кошмар, а ваш главный козырь.
Как создать образ с раскованным бобом
Отправьте ваши плойку и выпрямитель в долгий отпуск подальше на дно ящика. Ведь вся фишка раскованного боба в его естественной текстуре. С ней нужно не бороться, а ее нужно подчеркивать. При этом выбирая легкие средства, которые не утяжеляют волосы.
- Текстурирующие спреи и легкие муссы – это ваши лучшие друзья. Нанесите немного мусса на влажные волосы и просто дайте прядям высохнуть на воздухе или воспользуйтесь диффузором, чтобы подчеркнуть естественные волны.
- Сухой шампунь не только для тех дней, когда вы катастрофически не успеваете помыть голову. Он хорошо подходит для создания невероятного объема у корней.
- Воск или моделирующий крем. Возьмите каплю крема размером с горошину и просто пальцами выделите отдельные пряди. И не хватайтесь за расческу – пусть прическа остается взъерошенной.
Главное правило этого сезона: меньше – это больше, а несовершенство – это новое определение идеала. Волосы не должны выглядеть слишком опрятными или неподвижными. Они должны двигаться, дышать и ложиться так, как им заблагорассудится. Несколькими ловкими движениями пальцев вы создадите образ, достойный обложки журнала.
