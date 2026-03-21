Укладывать не нужно: названа идеальная прическа на весну 2026 года

Весна всегда приносит с собой непредсказуемую погоду, но в этом сезоне вам не придется волноваться за свою прическу из-за сезонных скачков влажности и ветра. Самая модная стрижка позволяет не беспокоиться об укладке и не проводить много времени у зеркала перед выходом из дома.

Как пишет издание City Magazine, иконы стиля в этом сезоне делают ставку на раскованный боб, излучающий расслабленный гламур. При этом, чтобы создать дерзкую и эффектную прическу, вам понадобится всего несколько минут.

Тренд на естественность

Многие женщины признаются, что устали тратить утром время на укладку волос феном и другими инструментами. Весной это особенно бессмысленное занятие, ведь типичный для этого сезона порыв ветра может за секунду разрушить то, что создавалось ценой времени и усилий. Добавьте к этому 80% влажности воздуха и еще раз хорошо подумайте – действительно ли нужно так тщательно выпрямлять волосы, если погода их враз растрепает, как только вы окажетесь за дверью своего дома?

Именно поэтому эта весна несет с собой тренд на прическу, которая выглядит небрежно подстриженной, а на самом деле является хорошо продуманным стилем. Такой боб длиной до челюсти подхватывает моду на естественность и делает весь образ дерзким и живым. Его секрет кроется в игривых волнах, разлетающихся во всех возможных направлениях. Забудьте об идеальной симметрии. Чем больше хаоса будет у вас на голове, тем лучше.

Такая прическа излучает современный, непринужденный шарм. Она выглядит так, будто вы не приложили к ней никаких усилий. При этом делает образ завершенным и утонченным. Раскованный боб идеально подходит именно для современной женщины, которая просто не имеет времени (или желания) усложнять себе жизнь с утра.

Сделайте погоду своим союзником, а не врагом

Лучше всего в этом тренде то, что ваши волосы "живут" вместе с вами. Вместо того, чтобы бороться с влажностью, дождем и ветром с помощью сверхпрочного лака, дайте волосам свободно реагировать на весенние погодные капризы. От них такая прическа становится только лучше. Когда дует ветер, волосы просто получают дополнительный объем. А когда на улице сыро, ваша естественная текстура проявляется еще ярче.

Это буквально прическа, которая эстетически пережила бы апокалипсис, а вы при этом все равно выглядели бы, как будто только что сошли с подиума. Поэтому примите свой натуральный вид и позвольте природе сделать то, за что вы раньше платили парикмахеру. Пушистые, немного вьющиеся волосы – это больше не кошмар, а ваш главный козырь.

Как создать образ с раскованным бобом

Отправьте ваши плойку и выпрямитель в долгий отпуск подальше на дно ящика. Ведь вся фишка раскованного боба в его естественной текстуре. С ней нужно не бороться, а ее нужно подчеркивать. При этом выбирая легкие средства, которые не утяжеляют волосы.

Текстурирующие спреи и легкие муссы – это ваши лучшие друзья. Нанесите немного мусса на влажные волосы и просто дайте прядям высохнуть на воздухе или воспользуйтесь диффузором, чтобы подчеркнуть естественные волны.

Сухой шампунь не только для тех дней, когда вы катастрофически не успеваете помыть голову. Он хорошо подходит для создания невероятного объема у корней.

Воск или моделирующий крем. Возьмите каплю крема размером с горошину и просто пальцами выделите отдельные пряди. И не хватайтесь за расческу – пусть прическа остается взъерошенной.

Главное правило этого сезона: меньше – это больше, а несовершенство – это новое определение идеала. Волосы не должны выглядеть слишком опрятными или неподвижными. Они должны двигаться, дышать и ложиться так, как им заблагорассудится. Несколькими ловкими движениями пальцев вы создадите образ, достойный обложки журнала.

