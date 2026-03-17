Хит сезона: какая челка будет модной этой весной

Если вы относитесь к тем модницам, у которых весеннее обновление прически невозможно без размышлений на тему, отрезать челку или нет, для вас есть хорошие новости. В этом сезоне особое внимание привлек стиль U-bangs – он позволяет освежить образ без радикальных изменений.

Более того, как пишет Cosmopolitan, U-bangs идеально подойдет тем, кто ни разу в жизни не делал прически с короткими прядями у лица. Эта более сдержанная версия драматичной челки-шторки помогает подчеркнуть скулы и создать четкий пробор. К тому же она очень проста в укладке.

Что такое челка U-bangs

Название прически происходит от ее формы: такая челка выстригается в виде мягкой перевернутой буквы "U" вдоль лба. Мастер делает пряди короче в центре и постепенно удлиняет их по бокам.

Центральная часть – самая короткая точка дуги может располагаться над бровями, на уровне глаз или скул.

– самая короткая точка дуги может располагаться над бровями, на уровне глаз или скул. Боковые пряди плавно сужаются и удлиняются к ушам, мягко обрамляя лицо.

Этот прием позволяет изменить визуальное восприятие внешности: скулы и линия челюсти становятся более выразительными, а высота лба балансируется с другими чертами. В результате лицо выглядит подтянутым, а прическа – объемной и изысканной.

Как укладывать U-bangs

Поскольку U-образная челка плавно переходит в общую длину и слои стрижки, она считается вариантом с низким уровнем сложности в уходе. Она не требует ежеминутного внимания и выглядит естественно даже без специальных манипуляций.

Для создания совершенного силуэта эксперты советуют использовать несколько простых приемов:

во время укладки волос на лбу пряди следует подкручивать круглой щеткой вниз и в сторону от лица, повторяя букву U;

подобного эффекта можно достичь с помощью фена с насадкой-брашем или мультистайлера.

при необходимости можно использовать спрей для объема, чтобы придать прическе более салонный вид.

